Kein Spiel: SF Lotte gegen KFC Uerdingen fällt am Sonntag aus

Drittligist VfL Osnabrück kam dem Regionalligisten am Samstagmorgen zuvor, am frühen Abend erfolgte dann auch durch die Sportfreunde Lotte die Spielabsage für das Duell gegen den KFC Uerdingen. Die Partie am Sonntag um 14 Uhr fällt aus. Trainer Andy Steinmann hatte am Freitag noch die Hoffnung, dass der Platz dem Sturm und Regen möglicherweise standhalten könnte – aber am Ende war das Geläuf denn doch zu tief. Wann das Spiel nachgeholt wird, ist noch unklar. Fakt ist, dass es langsam in Sachen Terminkalender bei all den Nachholspielen eng werden könnte.