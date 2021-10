Kleine Besetzung mit großer Freude

Business as usual? Von wegen: Beim traditionellen Aaseepokal hielt sich die Teilnehmerzahl in überschaubaren Grenzen. Normalerweise starten bis zu viermal mehr Boote bei dieser Regatta, doch beim Neustart nach Corona ging Klasse vor Masse und es überwog die Freude, überhaupt wieder gemeinsam unterwegs zu sein.

Es war schon etwas ungewöhnlich: Als am vergangenen Samstag der Aasee-Pokal 2021 mit nur 24 Booten gestartet wurde, hatte das Feld nur ein Viertel der üblichen Größe. Aus Deutschlands größter Piratenregatta war pandemiebedingt ein „Aasee-Pokal light“ geworden. Kleiner, ohne große Party, aber dennoch mit guter Stimmung. Die große Feier, für die diese Regatta im ganzen Land berühmt war, konnte leider in diesem Jahr noch nicht wieder stattfinden. Aber alle Piratencrews wollten noch einmal richtig Regatta segeln. Bei den typischen leichten, aber stetigen Winden konnten insgesamt fünf Läufe stattfinden. Am Samstagabend haben die Teilnehmer beim gemeinsamen Grillen dann auch noch das lang vermisste Gemeinschaftsgefühl in dezentem Rahmen genießen dürfen.



Münsteraner auf den Verfolgerplätzen



Den Gesamtsieg nach fünf Läufen sicherten sich Tobias Call / Nick Houben aus Aachen und setzten sich mit nur einem Punkt Vorsprung gegen das zweitplatzierte Team Karsten Bredt / Svenja Thoroe (Hannoverscher Yachtclub) durch. Lokalkolorit färbte dann die Verfolgerplätze. Frederik Nees und Rahel Schönwiese vom Segelclub Münster belegten Rang drei, direkt dahinter folgten Michael Baumgart/Arne Marien vom SC Hansa Münster. Auf den 7. Platz schafften es Viviane Wiegel und Yasmin Ibrahim vom SCM, Jörn und Henri Schmitt wurden 9., Line Hamann und Niklas Rutsch erreichten den 16. Platz vor Xailen Blom und Tabea Mittmann auf Platz 17. Florian Hojenski und Oliver Vienenkötter beendeten die Regatta auf Platz 21.