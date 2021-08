Kleiner Bahnhof bei der ASG zum Gastspiel des TBV Lemgo

Ein Spiel gegen einen Handball-Bundesligisten steht nicht alle Tage an. Auch die Tatsache, dass der TBV Lemgo Lippe am Samstag (18 Uhr) als amtierender DFB-Pokalsieger in die Friedrich-Ebert-Halle kommt, macht das Gastspiel bei der HLZ Ahlener SG noch ein Stück weit besonders. Leider aber auch die besonderen Umstände. Nur 300 Zuschauer sind für das Benefizspiel zu Gunsten der Freckenhorster Werkstätten zugelassen, die Tickets längst vergriffen. Wie groß das Interesse ist, wird auch daran deutlich, dass die Ostwestfalen nach einhundert Karten gefragt hatten. Vergeblich – wie so mancher Handballfan in Ahlen und Umgebung. Da die Begegnung somit schon „ausverkauft“ ist, wird es keine Spieltagskasse mehr geben.

Ungeachtet dessen bleibt der sportliche Aspekt des TBV-Gastspiels. „Wir haben uns auf ein Event mit einem größeren Rahmen und einer größeren Kulisse gefreut. So ist es nun etwas schade. Aber gegen einen Pokalsieger spielt man ja auch nicht so häufig“, sagt Frederik Neuhaus. Sein Team, so der ASG-Coach, werde versuchen, dagegenzuhalten. „Mal sehen, ob und wie lange es klappt. Aber wir treffen schon auf ein anderes Kaliber als in den bisherigen Spielen“. In dem am Samstag wird Dominik Spannekrebs, der privat verhindert ist, fehlen. Weiterhin verletzt ist Matthias Schwalbe, der aufgrund seines Muskelfaserrisses in der Wade noch eine Zeit zusehen muss. „Und doch hatte er Glück im Unglück“, hatte nicht nur der Coach Schlimmeres befürchtet.

Mit dabei wird aufseiten der Gäste auch ein bewährtes Quartett sein, das unmittelbar vor Beginn der 39. Bundesliga-Saison verlängerte. Rechtsaußen Lukas Zerbe, Torwart Finn Zecher und Rückraumspieler Frederik Simak bleiben zwei weitere Jahre im Lipperland. Spielmacher Tim Suton hat für eine weitere Saison unterschrieben. An Qualität wird es im TBV-Ensemble also nicht fehlen.

An Toren mangelte es hingegen auch bei der ASG nicht. Denn in einem weiteren Vorbereitungsspiel – dem achten auf die Saison 2021/22 – kam der Drittligist zu einem 40:25 über den MTV Hemer. „Es war ein weiterer, wertvoller Test, bei dem einmal mehr die Abläufe durchgespielt werden konnten“, bilanzierte Teammanager Jan Anton. Im Spiel gegen den Oberligisten mussten die Gastgeber mit Nico Horn und Niklas Seifert auf beide Rechtsaußen verzichten, die beruflich verhindert waren. Für sie sprang Robin Hohmann aus der Zweiten in die Bresche.

„Er hatte eine hundertprozentige Quote“, lobte Frederik Neuhaus Rechtsaußen Nummer drei. Der nutzte seinen 15-minütigen Einsatz für zwei Versuche und ebenso vielen Treffern. Zudem holte Robin Hohmann einen Siebenmeter heraus.