Kobbo empfängt Burgsteinfurt

Vier Siege und vier Niederlagen: Das ist die Bilanz des TuS Graf Kobbo Tecklenburg in der Bezirksliga nach acht Spieltagen. Im kommenden Heimspiel geht es am Sonntag ab 15 Uhr gegen den SV Burgsteinfurt.

Ausgangslage: Kobbo liegt mit zwölf Punkten auf dem neunten Rang. Burgsteinfurt hat ebensoviele Punkte, belegt jedoch aufgrund des besseren Torverhältnisses Rang sechs und hat zusätzlich ein Spiel weniger als die Tecklenburger Truppe. Eine besonders kuriose Statistik: Kobbo hat dreimal aus den vergangenen vier Partien 1:3 gespielt. Darunter sind zwei Heimniederlagen, aber auch ein Auswärtserfolg bei Teuto Riesenbeck. Zuletzt gab es ein 2:1-Auswärtssieg in Greven.

Trainerstimme: „So verlockend finde ich dieses 3:1 oder 1:3 gar nicht. Besonders die drei Gegentore gefallen mir nicht", sagt Kobbo-Spielertrainer Julian Lüttmann.

Wer am Sonntag in der Startformationen sein wird, ist noch nicht hundertprozentig klar. Denn im Kader gibt es noch einige angeschlagene Spieler. In dem Heimspiel erwartet Lüttmann ein sehr physisch geprägtes Duell. „Wir haben viele Zweikämpfe trainiert, um uns etwas in die Aggressivität reinzuarbeiten. Hacke, Spitze, 1,2,3 wird am Wochenende wohl nicht möglich sein. Wir müssen den Kampf annehmen und die drei Punkte sollen auf dem Berg bleiben."

Besonderes Augenmerk hat der Spielertrainer auf den Burgsteinfurter Angreifer Alexander Hollermann gelegt, der in der vergangenen Spielzeit 40 Tore geschossen hat. „Ich weiß noch nicht, ob er spielen wird. Wenn ja, dann wird unser Gegner sehr viel Offensivqualität haben."