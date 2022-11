Krimi zur besten Sendezeit? – Union Lüdinghausen vs. TV Refrath

Foto:

Zu jenem denkwürdigen 4:0-Playoff-Erfolg Ende März über den TV Refrath trug auch Eva Janssens mit einem Sieg im Doppel an der Seite von Yvonne Li bei. Inzwischen hat die 26-Jährige die Seiten gewechselt. Am Sonntag (20. November), 18 Uhr, wenn ihr neuer Verein beim alten gastiert, wird Janssens indes aller Voraussicht nach nicht mit von der Partie sein: „Falls wir Engpässe haben wie letztens in Bischmisheim, dann helfe ich gern in der Ersten aus. Aber im Wesentlichen beschränke ich mich auf Einsätze in unserem Zweitligateam.“,Ein Grund für den Abschied im Sommer „nach fünf schönen Jahren in Lüdinghausen“ sei ja gewesen, „dass für mich Badminton nicht mehr die oberste Priorität hat“. In Köln sitzt Janssens derzeit an ihrer Master-Arbeit in Sportwissenschaften. Zudem hat sie kürzlich die A-Trainer-Lizenz erworben. Also vielleicht doch irgendwann eine dauerhafte Rückkehr in die Beletage? Als Coach? „Das wäre eine Option, ja. Es kann aber auch in eine ganz andere Richtung gehen.“,Das Training mit den vielen hoffnungsvollen Talenten in Refrath wie Malik Bourrakadi oder der erst 17-jährigen Selin Hübsch mache ihr „großen Spaß“. Und was kann die erste Mannschaft erreichen? „Momentan sind alle Mannschaften noch dicht beieinander. Toll wäre natürlich die erneute Playoff-Quali.“ (flo)