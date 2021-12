Krumme Zweidrittelstrecke als neues Format für 2022 in Planung

Regelmäßig verweisen die Organisatoren des Volksbank-Münster-Marathons auf die große Beliebtheit. In diesem Jahr stand beim Rück- und Ausblick aber auch die immense Mühe im Vordergrund, die die Planung in dieser Zeit beansprucht. 2022 soll vielleicht ein neues Format kommen.

Der Gedanke, ab der Halbmarathon-Marke noch mal diese Strecke laufen zu müssen – er ist erdrückend. Und ab Kilometer 30 wird’s in der Regel richtig hart, dann kommt der „Mann mit dem Hammer“. Gespeicherte Kohlenhydrate sind nahezu aufgebraucht, der Körper zieht sich seine Energie nur noch über die Verbrennung von eingelagerten Fetten. Aufgeben? Keine Alternative für Ausdauerläuferinnen und -läufer. Die besondere Atmosphäre an der Strecke und der Blick auf den proppevollen Zielbereich vor der altehrwürdigen Lamberti-Kirche samt rotem Teppich sorgen für den letzten Adrenalinkick. Geschafft. Die Schmerzen vergehen, der Stolz bleibt.

Erfolgsweg der Laufbewegung

Münster bewegt. Münster animiert. Seit Jahren. Mit der Premiere des Volksbank-Münster-Marathons 2002 bahnt sich eine Laufbewegung unbeirrt ihren Erfolgsweg. Nach 19 Auflagen liegt das Event in der Domstadt in der ewigen deutschen „Hitparade“ von 256 gelisteten Veranstaltungen noch immer auf Rang acht. Das verrät Cheforganisator Michael Brinkmann am Mittwoch während einer Pressekonferenz im Bildungszentrum der Handwerkskammer. Und er sagt das: „Wir waren noch nie so fix und fertig wie in diesem Jahr.“

Nach der coronabedingten Absage 2020 ist auch 2021 lange unklar, ob das „Volksfest“ am 12. September überhaupt durchgewunken werden kann. Viele Monate schweben Brinkmann und Co. zwischen Hoffen und Bangen. Dass es grünes Licht gibt, ist „einerseits der starken Beharrlichkeit und dem angepassten Sicherheits- und Hygienekonzept sowie der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster zu verdanken“, wie Brinkmann verdeutlicht. „Andererseits dem unbeschreiblichen Einsatz und dem Mut des gesamten Orga-Teams, sowohl der hauptamtlichen drei Kräfte Heike Keller, Laura Hinz und Therese Binternagel, aber auch den zwölf Ehrenamtlichen.“ Viel Lob. Gleichzeitig erfüllt der Marathon die Funktion eines Testballons mit Blick auf den Sparkassen-Münsterland-Giro. Es geht alles gut – Erleichterung allenthalben.

Anmeldungen ab Donnerstag Foto: Der Staffelmarathon hat nichts von seinem Reiz verloren. Er stellt die größte Teilnehmerzahl. 5600 Läuferinnen und Läufer werden auch zum Jubiläum erwartet. Das Anmeldefenster auf der Homepage öffnet am Donnerstag, 9. Dezember, um 18 Uhr. „Das wird ein langer Abend für uns“, befürchtet Cheforganisator Michael Brinkmann. Sobald alle Plätze vergriffen sind, fällt der Hammer.,Traditionell wurden am Mittwoch auch Sonderehrungen vorgenommen. Die Frauenwertung bei den Handwerkerinnen gewann Barbara Menßen (3:45,25 Stunden) vor Janine Schallenberg (4:03,00) und Petra Gehltomholt (4:15,21). Bei den Handwerks-Männern siegte Stefan Stroick (2:53,56) vor André Attermeyer (2:55,25) und Mike Brouwer (3:09,18). ,Knapp 250 Studenten waren bei der 19. Auflage dabei. „Absolut würdig für eine Deutsche Hochschulmeisterschaft“, so Brinkmann. Die Besten wurden von ihm ausgezeichnet. Hockeyspielerin Susanne Siedhoff (3:09,10) vom THC hatte die Nase bei den Studentinnen vor Luisa Altegoer (3:11,53) vom Hochschulsport und Antonia Rewer (LSF Münster und TuS Hiltrup/3:13,40) vorn. Der gebürtige Münsteraner Linus Korsmeier gewann die Wertung bei den Studenten (2:37,38) vor Markus Kostelack (2:41,36) und Patrick Halbach (2:43,24). www.volksbank-muenster-marathon.de ...

Jetzt richten sie den Blick auf den „Jubi-Lauf“ am 11. September 2022. „Run in Münster“ – das ist das schlichte Motto. Passend zum 20-Jährigen wollen die „Macher“ mit einer neuen Strecke aufwarten. „Wir haben viel überlegt, sind wild entschlossen, zu handeln“, so Brinkmann. Aber: Der Halbmarathon ist weiter kein Thema in Münster. Die Rufe danach wurden in all den Jahren immer lauter. „Nein, wir werden den Fokus auf die 42,195 Kilometer legen. Aber wir planen eine weitere, krumme Strecke. Einen Zweidrittel-Marathon.“ Das wären 28 Kilometer – in einer Sitzung am Nikolausmontag hat das Organisa­tionsteam die Planungen für ein solches Format intern vorgestellt. Angesprochen fühlen dürfen sich alle, „die mehrfach in der Staffel gelaufen sind, mal einen halben probiert haben, sich aber noch keinen vollen Marathon zutrauen – und nicht zuletzt auch diejenigen, die einen Gang herunterschalten möchten“, wie Brinkmann versichert.

Bloß keine Aktiven verlieren

Hintergrund: Ein Halbmarathon könnte Münster weitere Aktive auf der vollen Strecke kosten. „Die laufen bei uns den halben und in Frankfurt den ganzen Marathon“, befürchtet der „Boss“ einen weiteren Aderlass. Nur knapp 2000 Marathonis kamen dieses Jahr ins Ziel, Tendenz sinkend. Zur Erinnerung: Bei der Erstauflage finishten 4013 Läuferinnen und Läufer. Eine bis heute nie mehr erreichte Bestmarke. „Wir wollen unsere Helden feiern und sie nicht mit den Halbmarathonis im Ziel mischen.“

Die Macher des Marathons werden sich 2022 am „Tag des Laufens“ beteiligen. Am 1. Juni soll an verschiedenen Orten gelaufen werden. „Ein toller Auftakt mit Blick auf den 11. September“, so Brinkmann.