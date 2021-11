Künftiger Chefcoach Marcel Stöppel gibt TuS Hiltrup neue Handschrift

Münster

Was hat Marcel Stöppel bisher gemacht? Und was hat er vor mit dem TuS Hiltrup. In der neuen Saison übernimmt der aktuelle Co-Trainer die Chefrolle beim Westfalenligisten. Grund genug, sich ihm genauer zu widmen. Geringer werden die Ansprüche am Osttor jedenfalls nicht.

Von Thomas Rellmann