Läufer, Zuschauer, Organisatoren – alle sind happy

Für jeden Läufer, für jeden Zuschauer war es eine schöne Rückkehr auf die Strecke und an die Strecke. Endlich wieder Sport, endlich wieder Marathon – auch für die Organisatoren war es ein Glücksgefühl. Sogar Dieter Baumann am Mikro war entzückt.

Durch die Gasse am „Spiekerhof“ führte der Weg des Feldes.

Diese Strecke will erobert werden. Meter für Meter. Sportlerinnen und Sportler sehen den Marathon mit seinem mythischen Hintergrund nicht selten als ultimative Herausforderung. Dass die Anziehungskraft ungebrochen ist, zeigt sich schon am frühen Sonntagmorgen auf den Straßen rund um den Schlossplatz. Überall tummeln sie sich – Große, Kleine, Junge, Alte. Im „Handgepäck“: Energieriegel und Gels. Das Kraftfutter eines jeden Langstrecklers. Die Gier, endlich wieder unter Leidensgenossen mit den Sporttretern auf den Asphalt zu dürfen, scheint beim Blick in die Gesichter der Protagonisten groß.