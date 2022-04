Letzter Stopp Stuttgart – Yvonne Li hofft auf DM-Coup

Union Lüdinghausen trifft am Freitag (22. April), 15 Uhr, in der Neuauflage des Vorjahres-Halbfinales auf den 1. BC Wipperfeld. Für Yvonne Li ist es der letzte Auftritt im Dress des hiesigen Erstligisten – oder vielleicht doch der vorletzte?

Yvonne Li, hier 2021 in Wipperfeld, wünscht sich ein besseres Abschneiden in Stuttgart.

Der Flieger nach Madrid geht erst am Samstagabend. Nur zur Sicherheit. Könnte ja sein, dass Yvonne Li, ehe sie zur EM kommende Woche in Spanien aufbricht, morgen, im DM-Endspiel, noch ein allerletztes Mal für Union Lüdinghausen aufschlägt. Nachdem sich Deutschlands beste Badminton-Spielerin bereits Anfang März das erste Mal von ihren Fans – ein paar werden den hiesigen Bundesligisten zum Final Four in Stuttgart begleiten – verabschiedet hatte.

Ob die 23-Jährige damals geahnt hat, dass die Nullacht-Reise noch ein bisschen weitergeht? „Die Playoff-Teilnahme war zu dem Zeitpunkt ja schon fix“, erinnert sich Li. Folglich war auch das Final Four „nicht mehr ganz so weit weg wie zu Jahresbeginn“. Noch im Januar waren die Lüdinghauser Neunter. Selbst ein Abstieg im 20. Jahr der Erstligazugehörigkeit war plötzlich nicht mehr ganz so weit weg.

Showdown im Schwabenland

Es folgte: eine sensationelle Aufholjagd. Sieben Siege am Stück spülten die Nullachter geradewegs auf Platz vier der Abschlusstabelle, dank des 4:0 im Viertelfinale daheim über Altmeister TV Refrath lösten Li und Co. das Ticket zum DM-Showdown jetzt Freitag und Samstag (22./23. April) in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Als Linda Efler, Eva Janssens und sie im Anschluss an das letzte reguläre Bundesliga-Heimspiel gegen Wittorf ihren nahenden Abschied bekanntgaben: Ist da ein Ruck durchs Team gegangen? Um den drei Scheidenden den bestmöglichen Abschied zu bereiten? „Weiß ich nicht. Ich denke einfach, dass mit jedem Sieg in der Rückrunde das Team ein bisschen enger zusammengerückt ist.“ Die abschließenden Auswärtserfolge in Dortelweil und Bischmisheim (bestreiten heute in Stuttgart das zweite Vorschlussrundenduell) sowie der fulminante Heimauftritt gegen Refrath seien da nur das i-Tüpfelchen gewesen.

Union 2021 unter Wert geschlagen

Und jetzt? Der ganz große Coup? „Na ja, Favorit ist und bleibt Wipperfeld“, meint Li vor der Neuauflage des Vorjahres-Halbfinales heute ab 15 Uhr. 2021, daheim, siegten die Oberbergischen mit 4:1. Zudem sei der Gegner „aktuell noch besser besetzt“. Alles richtig. Man könnte zusätzlich anführen, dass der letzte 08-Triumph über den Ligakrösus fast drei Jahre zurückliegt. Man kann es aber auch so sehen: Vor zwölf Monaten in Wipperfeld wurde Union deutlich unter Wert geschlagen. Sechs der sieben Partien gingen über die maximale Distanz.

Für Li war es ein besonders bitterer Tag. Die Frau, deren Niederlagen in der Eliteklasse man seit dem Debüt 2015/16 an ein, zwei Händen abzählen kann, verlor erst an Eflers Seite gegen Kristin Kuuba und Jie Yao 2:3, ehe sie der Estin im Einzel mit demselben Ergebnis unterlag. Das Damen-Doppel, glaubt Lüdinghausens Nummer eins, könnte erneut wegweisend sein: „Wenn wir nicht gleich wieder wie 2021 mit 0:2 zurückliegen, dann haben wir eine echte Chance, das Endspiel zu erreichen.“