Li und Efler chancenreich

Vom Final Four ging es für vier Spieler des Bundesligisten SC Union Lüdinghausen gleich weiter zur Europameisterschaft, die am Montag in Spaniens Hauptstadt Madrid beginnt. Zwei aus dem 08-Quartett rechnen sich was aus, einer hatte Lospech.

In Stuttgart standen Yvonne Li (l.) und Linda Efler noch gemeinsam auf dem Court. In Spanien treten sie in unterschiedlichen Disziplinen an, wollen aber beide aufs Treppchen.

„Schlimmer“, meinte Max Weißkirchen nach seinem verkorksten Final-Four-Auftritt, „kann’s ja nicht werden.“ Wie man’s nimmt. Bei der Badminton-EM, die heute in Madrid beginnt, könnte der Mann des SC Union Lüdinghausen im Achtelfinale auf Viktor Axelsen treffen. Eine Eigenart des Superstars (jedenfalls muss es sich für die Gegner so anfühlen): den Kontrahenten nicht einfach nur zu schlagen, sondern ihn zu demütigen, ihn vorzuführen, ihn zu bestrafen. Einerseits.

Andererseits sollte Weißkirchen in einem solchen Duell ziemlich befreit aufspielen. Selbst wenn der Nullachter in der Form seines Lebens wäre: Niemand erwartete von ihm, den besten Badmintonspieler der Welt ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Ehe es überhaupt zur Begegnung mit dem dänischen Allesgewinner käme, muss der dreifache Deutsche Meister – nach einem Freilos in Runde eins – Cristian Savin (Republik Moldau oder den Ungarn Gergo Pytel ausschalten. Keiner der beiden ist im internationalen Ranking unter den 250 Besten zu finden.

Sinne von Beginn an geschärft

Yvonne Li reist mit anderen Erwartungen nach Spanien. Viertelfinale bei den European Games in Minsk (2019), Viertelfinale auch bei der EM im Vorjahr in Kiew: Da dürfe es diesmal gern der nächste Schritt sein – es wäre der entscheidende auf dem Weg aufs Treppchen. Allerdings müsste die Unionistin bis dahin Schwerstarbeit verrichten. Schon der Auftakt sei nicht ohne, in Runde zwei bekommt es die 24-Jährige mit der blutjungen Schwedin Edith Urell zu tun. „Sie ist Junioren-Vizeeuropameisterin, hat aber auch schon bei den Erwachsenen aufhorchen lassen. Außerdem hat sie eine sehr gute Technik“, weiß die an Nummer fünf gesetzte Li.

Leichter werde es im Falle des Weiterkommens nicht: „Unter den möglichen Gegnerinnen ist keine einzige, die ich im Vorbeigehen schlage – was aber auch sein Gutes hat: Die Sinne sind von Beginn an geschärft.“ In Runde drei könnte die erfahrene Französin Qi Xuefei warten, in einem möglichen Viertelfinale Mia Blichfeldt oder Julie Dawall Jakobsen (beide Dänemark).

Duell mit Goldanwärtern droht

Medaillenchancen haben im Damendoppel auch Linda Efler (Union) und Isabel Lohau (BC Bischmisheim). Das Top-DBV-Duo (Setzplatz vier) steht bereits im Achtelfinale, wo es auf eine italienische oder eine tschechische Paarung trifft. Im Mixed dürften es Efler und Jones Jansen vom frisch gekürten Meister Wipperfeld schwer haben, die Runde der letzten 16 zu überstehen. Sollten sie ihr Erstrundenmatch gegen die mit einer Wildcard bedachten Lokalmatadore Alberto Zapico und Lorena Uslé gewinnen, träfen sie anschließend auf die Goldanwärter Thom Gicquel und Delphine. Allerdings: Bei den „All England“ mussten sich die deutschen Außenseiter den Weltranglistenelften aus Frankreich nur knapp geschlagen geben.

Vierter Nullachter in Madrid ist Ties van der Lecq. Der Niederländer und Ruben Jille bekommen es zunächst mit dem englischen Duo Callum Henning/Steven Stallwood zu tun. Im Mixed, das van der Lecq mit Debora Jille bestreitet, droht in der Runde der letzten 16 ein Treffen mit den bei Europameisterschaften bereits zwei Mal mit Bronze dekorierten Mark Lamsfuß (Wipperfeld) und Lohau.