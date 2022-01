Lindner und Francis melden sich bei Ivan-Doppelpack zurück

Es war ein interessantes Testspiel, das die rund 100 Zuschauer auf dem Kunstrasen beobachten konnten. Und eins, das Rot-Weiß Ahlen am Ende verdient mit 3:1 (1:0) gegen den Holzwickeder SC gewann. Was auch den Trainer des Regionalligisten zufriedenstellte. „Das war ein guter Test, wir haben endlich wieder spielen können, aber hätten natürlich deutlich höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen“, fasste Andreas Zimmermann dei 90 Minuten zusammen. Und zu denen gehörte auch die 61. Spielminute. Denn in der kehrte Urgestein Rene Lindner nach seinem in Wiederbrück erlittenen Mittelfußbruch unter dem Applaus er Zuschauer wieder auf das Spielfeld zurück.

Auf dem Stand zu Beginn der Rot-Weißen auch wieder Daniel Francis nach seinem Abstecher zum Afrika-Cup. Dazu gab Neuzugang Mordecai Zuhs sein offizielles Debüt im Trikot der Ahlener.

Zuhs sorgt für erstes Highlight

Derweil ließ die erste Chance nicht lange auf sich warten. Nach einem hereingebrachten Eckball von Jan Holldack war Mordecai Zuhs zur Stelle, verzog aber knapp. In der 18. Spielminute verbuchte Keeper Martin Velichkov einen Assist. Sein weiter Abschlag landete genau in den Lauf von Andreas Ivan, der zur 1:0-Führung ins lange Eck. traf.

„ »Wir haben wieder zu wenig Tore erzielt« “ Trainer Andreas Zimmermann hadert mit der Chancenverwertung

Es blieb das einzige Tor in Durchgang eins. „Wir haben heute wieder viel zu wenig Tore erzielt“, bemängelte daher auch Trainer Andreas Zimmermann treffend. Sein Team hatte bis zur Halbzeit durch Chancen von Jan Holdack, Sebastian Mai und Dimitrios Ioannidis die Möglichkeit, mit einer deutlicheren Führung in die Pause zu gehen. Die Gäste besaßen allerdings auch ihre Gelegenheit, doch auch Maurice Majewski zielte nach einer Ecke knapp am RWA- Tor vorbei.

Hecker dreht auf und Ivan trifft doppelt

Hauptakteur der letzten halben Stunde war dann aber Nico Hecker. Zunächst brachte der Neuzugang den Ball zum vermeintlichen 2:0 im Tor unter, doch der Schiedsrichter entschied auf eine Abseitsstellung (68.). Nur eine Minute später setzte er sich auf der rechten Seite gegen seinen Gegenspieler durch und flankte präzise auf den eingelaufenen Bajrush Osmani, der per Kopf auf 2:0 erhöhte. In der 78. Spielminute wiederholte Nico Hecker seine Aktion, flankte erneut in den Strafraum. Dieses Mal fand er Andreas Ivan, der auf 3:0 stellen konnte. Nach einem Stellungsfehler der Ahlener, war der umtriebige Stürmer Andreas Spais zur Stelle und sorgte für Ergebniskosmetik.

RWA: Velichkov – Francis (46. Marino), Dal, Wiesweg (61. Lindner), Zuhs (79. Eickhoff) – Ioannidis (86. Aigboje), Twardzik - Holldack (86. Gueye), Mamutovic (46. Hecker), Ivan (79. Skrijelj) – Mai (61. Osmani)