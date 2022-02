Lob für Marzullo, aber Hecker und Kahlert im Pech

Aheln/Münster

Gianluca Marzullo entwickelt sich bei RW Ahlen zur Allzweckwaffe. Eigentlich ein Mann für dei Offensive, optimaler Weise für dei Tore, gefiel er in Münster auf einer völlig neuen Position. Marzullo löste das so gut, dass es Extralob vom Trainer gab. Der Gelobte dachte aber vielmehr an einen verletzten Kollegen.

-js-