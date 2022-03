Lok Bernau ist für die WWU Baskets ein letzter Gradmesser

Ein letztes Mal sind die WWU Baskets Münster noch in der Hauptrunde gefordert, ehe es für den Nordmeister der 2. Bundesliga Pro B in die Playoffs geht. Am Samstag (19 Uhr) gastiert der Spitzenreiter bei Lok Bernau, das den Einzug in die Playoffs verpasst hat. Dennoch sieht Münsters Coach die „gut aufgestellten“ Brandenburger als geeigneten Gradmesser für die anstehenden Ausscheidungsspiele.

Noch gibt die Tabelle der 2. Bundesliga Pro B nicht das abschließende Bild ab, erst am Samstag rücken die vier Nachholspiele das Dinge endgültig gerade. Die wichtigsten Entscheidungen aber sind schon gefallen. Wer den Nordstaffel-Meister WWU Baskets Münster in die Playoffs begleitet, steht schon fest. Nicht zu diesem elitären Kreis zählt in dieser Saison – und das etwas überraschend – Lok Bernau, am Samstag (19 Uhr) Gastgeber der Baskets.

Ein Schaulaufen wird es für die Münsteraner nicht werden, das Ausbildungsteam des Deutschen Meisters Alba Berlin wird mit Blick auf die Abstiegsrunde voll auf Sieg spielen, um wichtige Punkte zu sammeln. Ein Fakt, der Baskets-Coach Björn Harmsen gelegen kommt. „Das ist für uns eine super Vorbereitung auf die Playoffs. So ein Spiel ist besser als etwa gegen Hamburg“, sagt der 39-Jährige. An der Elbe wurde Münster zuletzt vom Schlusslicht beim völlig ungefährdeten 111:71 – ganz nebenbei der höchste Erfolg der Baskets in der Pro B überhaupt – nie gefordert.

Ohne Kapitän Reuter

Das wird sich in Brandenburg ändern. Lok gestaltete schon das Hinspiel (91:82) bis in die Schlussminute hinein offen, hat sich mit Nachverpflichtung Jonathan Mines (Top-Scorer mit 14,9 Zählern pro Spiel) zudem noch einmal verstärkt. „Das ist eine sehr gute, tief besetzte Mannschaft mit einer guten Mischung“, erklärt Harmsen und meint damit nicht nur die Kaderzusammenstellung mit Routiniers wie Dan Opland oder Talenten wie Malte Delow (Stammgast bei Alba) und dem Ex-Münsteraner Rikus Schulte (17 Jahre).

Beim letzten Härtetest vor dem Playoff-Start – am 2. April geht es entweder gegen die Zweitvertretung der Gießen 46ers oder die White Wings Hanau los – fehlt weiter Adam Touray (Fußbruch). Zudem tritt Kapitän Thomas Reuter die Reise nicht mit an, da er vor einer wichtigen Prüfung steht. Der restliche Kader ist aber an Bord – und heiß, die „sehr, sehr gute Hauptrunde“ mit dem 21. Erfolg im 22. Spiel zu beschließen.