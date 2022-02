3:2 macht SVD neue Hoffnung und ziemlich euphorisch

Nach dem Abpfiff entluden sich die Emotionen auf dem Kunstrasenplatz im Erlfeld. Die Spieler des SV Drensteinfurt bildeten einen Kreis, hüpften freudetrunken und sangen „Stewwert‘s on fire“ – in Anlehnung an den Kultgesang über den nordirischen Kultstürmer Will Grigg. Nach einem Rückstand hatten die Drensteinfurter ihr Heimspiel gegen den TuS Germania Lohauserholz erst gedreht und spät den 3:2 (0:1)-Siegtreffer erzielt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch