8:0 – „Zimbo“ lässt die Löwen los

In den letzten 15 Minuten zerlegte RW Ahlen seinen Gegner noch einmal so dermaßen gründlich, dass die Raufaser im VIP-Raum Risse bekam. Borgmann und Holldack auf Özkara – 5:0 (76.), Özkara auf Holldack zum 6:0 (83.), Marzullo schlenzt einen langen Ball zum 7:0 ein (85.) und Gueye stochert zu Holldack, zack! 8:0. Die Wattenscheider Schmach endet in der 89. Minute mit der totalen Zerlegung.

„Ich danke für die Lehrstunde“, nickte Ahlens Ex- und jetziger SGW-Trainer Christian Britscho mit versteinerter Miene. Nun habe Ahlen für alle sichtbar die Fehler seiner Mannschaft aufgedeckt. Und die wolle man jetzt intern diskutieren.

Da wird viel zu reden sein, denn RW Ahlen war dem Aufsteiger in allen Belangen überlegen. Ein Gast, der zwar mit dem Herzen schon in der Regionalliga war, aber Kopf und Beine noch in der Oberliga geparkt hatte. Etwa 30 Minuten war Wattenscheid bemüht, schien aber zum Biss die Zähne an der Lohrheide im Glas vergessen zu haben. Ahlens Defensive hatte die Gäste schnell im Griff, als dann noch Wattenscheids Sane nach einem Zusammenprall mit Zuhs mit einem Cut an der Stirn ausfiel, war das nach einer halben Stunde das Signal für das rotweiße Sahnestück, den Sturm, seine Löwen loszulassen.

Wattenscheid gnadenlos demontiert

André Dej legte – wie so oft aus der Distanz – zum 1:0 vor (38.), schon da drückte und drängte Ahlens Dominanz Wattenscheid atemlos zusammen. Nach der Pause implodierte das Gemenge endgültig: Özkara verwandelt einen Foulelfmeter, den Esser an Skoda verursacht hatte (48.), und Skoda bedient Sezer, der unbedrängt durch die Mitte kommt und zum 3:0 netzt (59.).

Wattenscheid bröckelte nicht nur, nein, es wurde im Ahlener Elan gnadenlos demontiert. Zwei Chancen im ganzen Spiel (Yesilova, Küper) bewiesen nur die Hilflosigkeit des Liga-Neulings. So, wie Bulut im großen Solo zum 4:0 seinen Gegenspieler Esser stehen lässt, als sei der gar nicht erst aus der Kabine gekommen (67.). „Und dann haben wir Wattenscheid einfach überrannt“, kommentierte Trainer Andreas „Zimbo“ Zimmermann mit strahlenden Augen die letzten vier Volltreffer zum höchsten Ligasieg der Ahlener Geschichte. „Ich hatte bestimmt zehnmal Gänsehaut.“ Gut gebrüllt, Löwen!