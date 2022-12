Ahlener Bäckermeister Heiner Döbbe formt das VfL-Team

Sieht man mal von der merkwürdigen Heimbilanz ab, haben die Fußballerinnen des TSV Ostenfelde in der Bezirksliga eine richtig starke Hinrunde abgeliefert. Doch damit wollen sich die Verantwortlichen nicht zufriedengeben, der Club bastelt mit Hochdruck an einer noch erfolgreicheren Zukunft des Frauenfußballs im Dorf.

Der große Zuspruch ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits freut sich das TSV-Team mächtig darüber, dass bei den Heimspielen regelmäßig 70 bis 80 Zuschauer zusehen, andererseits setzt genau das vor allem die jüngeren Spielerinnen unter Druck. „Wir sind da zu verkopft“, sagt Ostenfeldes Co-Trainerin Melina Krampe über den gravierenden Unterschied zwischen der Heim- und Auswärtsbilanz. Nur vier Punkte gab es zuhause, auswärts dagegen beeindruckende 19 Zähler.

Heimspiel-Kulisse setzt Mannschaft unter Druck

Beides – das große Interesse, aber auch die Ausbeute in der Fremde – belegt grundsätzlich ganz gut, was für ein Potenzial Frauenfußball in Ostenfelde hat. Dieses noch mehr auszuschöpfen, daran wollen Melina Krampe und Heiner Döbbe in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt arbeiten.

Die beiden lösten im Sommer das langjährige Trainerteam mit Frederik Kröger und Sebastian Kraske ab, die zwar weiterhin im Abteilungsvorstand am Ball sind und mit Rat und Tat zur Seite stehen, das sportliche Sagen aber an Krampe und Döbbe abgegeben haben.

Gute Trainingsbeteiligung ist Fluch und Segen

„Langfristig brauchen wir mehr Zuwachs“, erklärt Krampe. Perspektivisch möchte der TSV Ostenfelde eine zweite Mannschaft auf die Beine stellen, um allen interessierten Frauen Spielpraxis bieten zu können.

Denn das gestaltet sich derzeit als eher knifflig. Da im Sommer etliche Kräfte aus der Jugend aufgerückt sind, platzt der Kader von Döbbe und Krampe aus allen Nähten. „Wir haben an den Spieltagen in aller Regel 21 Zusagen“, betont Krampe. Auch das ist jedoch Fluch und Segen zugleich. Positiv ist, dass das Trainerteam die Qual der Wahl hat. Nicht so schön ist indes, dass regelmäßig Spielerinnen auf der Strecke und ohne Einsatz bleiben. Daher das Bestreben des TSV, eine zweite Mannschaft zu formen. Und auch im Nachwuchs soll sich etwas tun, derzeit gibt es in Ostenfelde kein Juniorinnen-Team.

Auf Heiner Döbbe wartet viel Arbeit

Viel zu tun also für Döbbe und Krampe im neuen Jahr – auf und abseits des Rasens. Bereits jetzt ist ein „Tag des Mädchenfußballs“ geplant, außerdem will der TSV an den Schulen in Ennigerloh und Umgebung vorstellig werden, um Werbung in eigener Sache zu betreiben. Und ganz nebenbei muss Ostenfelde dringend an seiner Heimbilanz feilen.

Sportlicher Erfolg ist und bleibt schließlich die beste Reklame.