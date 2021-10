Ahlener-Jobsharing im Tor der SpVg Beckum

Zwei Ex-Ahlener haben in der fußballerischen Nachbarschaft ihr Glück gefunden. Okay, nicht ganz, jedenfalls nicht restlos. Denn der langjährige Stammkeeper Christos Tarambuskas und Neuzugang Hendrik Rauf teilen sich derzeit einen Platz. Den im Landesliga-Tor der SpVg Beckum. Was Trainer Robert Mainka gefällt, löst bei den beiden Schlussmännern gemischte Gefühle aus. Schließlich möchte jeder die Nummer eins sein

Vor der Saison stand Robert Mainka vor einer kniffligen Entscheidung: Wer wird die Nummer eins? Der bisherige Stammtorwart Christos Tarambuskas? Oder Neuzugang Hendrik Rauf, der zwar aus der Kreisliga kam, aber in der Jugend bei Arminia Bielefeld gespielt hat? Die Lösung des neuen Trainers der Beckumer SpVg lautete: Weder noch!

„Ich habe zwei Torhüter auf Augenhöhe“, sagt Mainka achselzuckend, „da sind kaum Unterschiede erkennbar. Also sehe ich keine Grundlage dafür, den einen immer spielen zu lassen und den anderen nie.“ An den ersten vier Landesliga-Spieltagen stand also Hendrik Rauf im Tor, seitdem ist wieder Christos Tarambuskas zwischen den Pfosten auf dem Posten. Wer am Sonntag auswärts bei Bad Westernkotten beginnt? Gute Frage, nächste Frage ...

Die Torhüter selbst betrachten die Rochaden des Trainers mit gemischten Gefühlen. Einerseits wollen sowohl Tarambuskas als auch Rauf jedes Spiel machen. „Ich würde doch lügen, wenn ich sage, dass ich damit total glücklich bin“, sagt etwa Tarambuskas, „aber ich muss die Entscheidung akzeptieren.“ Rauf formuliert es etwas diplomatischer, meint aber das Gleiche: „Ehrgeizig sind wir natürlich beide. Jeder will so oft wie möglich spielen, aber ich komme mit der Regel klar.“

„ »Ich weiß genau, dass ich mich auf beide verlassen kann« “ Beckums Trainer Robert Mainka

Zumal diese andererseits ja eben auch den Vorteil hat, dass beide Torhüter immer wieder Spielpraxis erhalten und keiner auf der Bank versauern muss. Und Trainer Mainka sieht genüsslich dabei zu, wie der Konkurrenzkampf seine beiden Schlussmänner antreibt. „Eine schöne Sache. Ich weiß ganz genau, dass ich mich immer auf beide verlassen kann.“ Lächelnd fügt er hinzu: „Wir haben eben zweimal die Nummer eins.“

Auf diesem Niveau ist das Torwart-wechsle-dich-Spiel durchaus ungewöhnlich, doch Mainka hat gute Gründe. Denn Beckum hat tatsächlich zwei richtig gute Schnapper in ihren Reihen: Christos Tarambuskas (22) spielt bereits seine vierte Saison beim Landesligisten, zuvor hat er aber die komplette Jugend bei RW Ahlen durchlaufen. Er betont: „Ich habe noch meine Ziele.“

„ »Das muss keine Dauerlösung sein« “ BSV-Trainer Robert Mainka zum Jobsharing zwischen den Pfosten

Hendrik Rauf (23) stammt ebenfalls aus Ahlen, vor seinem Wechsel nach Beckum in diesem Sommer hütete er das Tor bei A-Ligist ASG. Allerdings: Bis zur U 17 spielte Rauf bei der Jugend von Arminia Bielefeld, ehe ein Wadenbeinbruch ihn und seine Ambitionen ausbremste. Kurzum: Beide sind gut ausgebildet, ein qualitativer Unterschied ist kaum erkennbar. Wen auch immer Robert Mainka aufstellt, die BSV hat einen starken Rückhalt. „Das muss keine Dauerlösung sein“, sagt der Trainer zwar. Bis dato fährt er aber ganz gut damit.