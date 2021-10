Ahlener SG reist zum Krisengipfel nach Enniger

Willst du in Enniger ein Topspiel sehen, musst du die Tabelle drehen. Hört sich flapsig an, aber die Beteiligten finden so was gar nicht lustig. Wenn am Sonntag (15 Uhr) die Ahlener SG in Enniger antritt, dann regiert nicht der Rausch der Sieger, sondern die Tristesse der Erfolglosen. Wenn auch mit nicht weniger Dramatik, vielleicht mehr als in einem Spitzenspiel.

Wobei die beiden Schlusslichter ihr (momentanes) Scheitern auch noch auf dieselbe Ursache zurückführen. „Immer wieder Ausfälle auf wichtigen Posten, das ist bei unserem dünnen Kader problematisch“, sagt der sportliche Leiter der ASG, Peter Kriesche. Dabei geht es dem Vorletzten scheinbar ja noch gut, denn beim noch sieglosen SuS Enniger ist die Gesamtsituation noch deprimierender. „Bereit für so ein Spiel?“, fragt Trainer Peter Rosendahl, blickt auf das 0:4 gegen Oelde und das 1:7 gegen Roland und sagt: „Eher nein.“

Dauerhaft zehn, zwölf Ausfälle durch Krankheit, Verletzung und Urlaub machen die Trainingsarbeit so gut wie unmöglich. „Manche Leistungen machen einfach ratlos“, wirkt Rosendahl frustriert. So sehr, dass er sogar seinen Rücktritt anbietet. „Wenn einer eine bessere Idee hat oder einen Plan, dann werde ich nicht im Weg stehen.“

ASG-Manager Kriesche hofft auf die Wende

Ob gegen Ahlen eine Wende möglich ist? Peter Kriesche darf da kein Mitleid haben. „Das 1:6 gegen Stromberg war ja nicht so berauschend“, sagt der ASG-Manager und ist sicher: „Aber die Jungs wollen es jetzt besser machen.“ Die suboptimale Platzierung habe auch was mit der Qualität zu tun, gibt er zu. Aber: „Das Potenzial ist gut.“

SuS-Trainer Rosendahl nimmt die älteren Spieler in die Pflicht

So viel Optimismus in so einer kritischen Lage würde Enniger auch gern ausstrahlen. „Da müssen die Älteren mal Verantwortung übernehmen“, seufzt Rosendahl vor dieser vielleicht letzten Chance seines SuS, den Anschluss nicht zu verpassen. Der Verlierer, das wissen beide, kann schon mal früh das Köfferchen packen. Und das ist wahrlich nicht lustig.