Ahlener Starkmann ist in Walstedde ein gefragter Mann

Das Fußball spielen erlernt hat Till Starkmann in Ahlen. Genauer gesagt bei Vorwärts, ehe es den 22-Jährigen zur SG Sendenhorst zog. Das richtige Glück aber hat er inzwischen bei Fortuna Walstedde gefunden, ist unverzichtbar geworden.

Denn der Offensivspieler unterstützt nicht selten die erste und die zweite Mannschaft. Auch schon mal an einem Tag. Beruflich wartet aber in Ahlen die nächste Herausforderung. Er spielt und trifft im Aufstiegskampf für die zweite Mannschaft, läuft am gleichen Tag auch noch für die erste auf und trainiert darüber hinaus seit diesem Jahr die D-Jugend.