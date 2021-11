Allrounder Stephan Klaes ist nun als Libero gefragt

Er ist auf beinahe allen Positionen zu Hause, hat in diversen Ligen gespielt. Derzeit sorgt Stephan Klaes dafür, dass die SG Sendenhorst eine Duftmarke in der Verbandsliga setzt. Auch weil der 25-jährige Sportstudent flexibel ist.

Sein Trainer und Bruder Raphael Klaes hat ihn schon als „Mädchen für alles“ bezeichnet – und es damit eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Denn Stephan Klaes hat in seiner bisherigen Volleyball-Laufbahn schon auf allen Positionen Erfahrung gesammelt. In dieser Spielzeit ist der 25-jährige Sportstudent als Ersatz für Jan Kirschstein nun (erneut) als Libero bei der Verbandsligatruppe der SG Sendenhorst gefragt. Große Umstellungsprobleme hatte der Allrounder nicht.

„Ich weiß ja, was jede Position zu tun hat und wo meine Mitspieler stehen werden“, sagt Klaes, der im Zuspiel angefangen hatte, später dann aber auch als Libero, Außenangreifer oder in der Diagonalen ausgeholfen hat. „Ich bin als Lückenfüller eingesprungen, wo Not am Mann war“, erklärt der Sportstudent. Zugute kommt ihm dabei das nicht positionsspezifische Training aus der Jugend, sein gutes Spielverständnis und die Leidenschaft zum Beachvolleyball. „Das bringt dir richtig viel, weil du da an keinem Element vorbeikommst“, bemerkt Klaes.

Aber wie ist der 25-Jährige überhaupt zum Volleyball gekommen? Als kleines Kind zog es ihn damals erst zum Fußball. „Volleyball war in meiner Familie aber immer präsent. Mein Vater ist mit uns oft zum USC nach Münster gefahren“, berichtet er von den ersten Berührungspunkten. Später habe sein Bruder Raphael dann in der Schule die Volleyball-AG besucht und gemeinsam mit ihm im Garten gepritscht und gespielt.

Schnell war so auch für den damals elfjährigen Stephan Klaes klar, dass sein Herz nicht dem Fußball, sondern eigentlich einer anderen Sportart gehört – nämlich dem Volleyball. „Das ist einfach ein wahnsinnig dynamischer und explosiver Sport“, erzählt der Sportstudent und schiebt hinterher: „Es ist ein unfassbar mentales Spiel. Du musst von Punkt zu Punkt denken und jeden kleinsten Fehler sofort abhaken, um wieder voll fokussiert zu sein.“

„ »Die Annahme und Abwehr fand ich damals schon geil« “ Stephan Klaes

Diese Begeisterung ist dem motiviertem Sendenhorster auch auf dem Feld anzumerken, wo er in dieser Spielzeit nun als Libero aufläuft. „Die Annahme und Abwehr fand ich damals schon ganz geil. Sich da aufzureiben und zu kämpfen, ist einfach klasse“, schwärmt er.

Kein konkretes Ziel

Ein konkretes Ziel hat sich der Sportstudent übrigens nicht gesetzt. „Ich will einfach Spaß haben und mit einer tollen Truppe zocken – und das auf einem guten Niveau“, offenbart er. „So wie es aktuell ist, passt es einfach.“ Die beiden Siege, mit denen die Sendenhorster in die Verbandsliga gestartet sind, geben dem 25-Jährigen Recht. „Wir wissen, dass wir guten Volleyball spielen und jeden schlagen können. Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt er. Die Sendenhorster profitieren zudem von einer über die Jahre zusammengewachsenen und harmonischen Mannschaft, die immer das Beste geben will. „Bei uns korrigiert und verbessert jeder jeden“, erläutert Klaes. Einzig: „Manchmal will ich nicht einsehen, was mein Bruder als Coach sagt“, gesteht der 25-Jährige lachend. „Aber eigentlich ist das kein Problem. Ich weiß das zu trennen.“