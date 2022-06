Als wäre sie nie weg gewesen

Ein guter Gastgeber: Beim Turnier der E-Jugendlichen ließ Vorwärts (in den schwarzen Trikots) den ASK Ahlen jubeln.

Die Sportwoche bei der DJK Vorwärts Ahlen läuft – und bleibt trotz der Coronapause ein absolutes Highlight in Ahlen. Schon am Samstag pilgerten viele sportbegeisterte Ahlener zum Lindensportplatz, schließlich herrschte bestes Wetter; und auch auf dem Weg zum Stadtfest kehrten Viele noch bei den Schwarz-Weißen ein. „Man merkt einfach, die Leute wollen wieder raus, was erleben. Die Kids sind auf der Anlage und pöhlen, das ist einfach super“, freute sich der 1. Vorsitzende Martin Metzner. Er war die Planungen der Sportwoche durchaus skeptisch angegangen. „Dabei haben uns die ersten zwei Tage gezeigt, dass es ein Bombenerfolg ist. Die Organisation des Events war schon eine Herausforderung“, sagte Metzner, man sei ja nach der langen Zeit ohne Großveranstaltungen einiges nicht mehr gewohnt. „Oder aber, um es nur an einer Person festzumachen: Gerd Schnafel, der im letzten Jahr leider verstorben ist, wusste einfach alles... Wo sind die Steckverbindungen? Wo liegt der Strom- oder der Wasseranschluss? Da mussten wir dann schon selber etwas schauen, aber es hat alles sehr gut geklappt“, so Metzner.

Sonntag ganz im Zeichen der Jüngsten – und der Ältesten

Am ersten Tag der Sportwoche gab es schon einiges zu bestaunen, denn die Turniere der F-Jugendlichen und der D-Junioren wurden ausgetragen. Dazu traten einige Vereinsmitglieder beim Darten gegeneinander an und das Fußball-Speedo-Meter wurde fleißig getestet. Auch eine schwungvolle Tanzsport-Vorführung wusste die Zuschauer zu begeistern, ehe es am Abend zum traditionellen Freundschaftsspiel der beiden Schützenvereine Gemütlicher Westen gegen Alt-Neu Ahlen kam.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der jüngsten Kicker: Die Minis verzauberten die viele Besucher. Danach suchten die E-Junioren ihren Pokalsieger, während die älteren Vereinsmitglieder zum bewährten geselligen Nachmittag zusammenkamen und vom Verein zu Kaffee und Kuchen eingeladen wurden. „Ja da wurden schon einige Anekdoten aus den letzten Jahrzehnten wieder rausgeholt“, freute sich Dieter Baldus.

„Wir sind extrem positiv überrascht, dass das Startwochenende schon so ein toller Erfolg geworden ist, und hoffen natürlich, dass es die Woche über so weitergeht“, so Martin Metzner.

Und diese zweite Woche hat es in sich, neben dem Turnier der Betriebssportmannschaften wird an Fronleichnam der Sieger der Hobbymannschaften gesucht. Hier kommt es seit Jahren zu heißen Duellen, denn diese Trophäe ist in Ahlen heiß begehrt. „Wir schauen allerdings schon mit einem Auge auf den nächsten Samstag, da ist unser Familienfest. und da hoffen wir natürlich auf richtig gutes Wetter“, schließt ein sehr zufriedener Martin Metzner.