An der Werse grassiert das Padel-Fieber

Die Trendsportart Padel ist längst in Ahlen angekommen. Der Zuspruch ist gar so groß, dass die Wersestadt vom 18. bis 22. August Ausrichter der Westfalenmeisterschaften ist.

Padel: Westfalenmeisterschaften in Ahlen

In Ahlen gibt sich am übernächsten Wochenende die Padel-Elite Westfalens die Ehre und sucht ihren Champion.

In Ahlen wird im August das beste Padel-Team von Westfalen gesucht.

Nach der erfolgreichen Premiere der Ahlener Padel-Stadtmeisterschaften im März mit vielen hundert Zuschauern und mehr als 50 Teams wird sich vom 18. bis 22. August die Padel-Elite wieder in der padelBOX Ahlen versammeln.

In den Konkurrenzen Damen und Herren offen, Damen und Herren 40 sowie im Mixed kämpfen die Paarungen um den Titel des Westfalen-Meister im Padel.

Der Einsatz der Teilnehmer/innen wird belohnt; denn unter allen Spielern werden zwei Tickets für das Padel-Profiturnier der World Padel Tour in Amsterdam verlost.

Es kann davon ausgegangen werden, dass das Teilnehmerfeld wieder hochkarätig besetzt sein wird. So traten beim letzten großen Turnier in Ahlen der Stadtmeister von Köln sowie viele Padel-Bundesligaspieler an. Die Zuschauer können sich auf packende Matches und eine tolle Atmosphäre freuen. Wer sich noch Anmelden möchte, findet alle Infos auf www.padelbox.de/ahlen.