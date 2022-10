ASG-Reserve schießt sich an die Spitze

Spitzenplatz für die Zweite der Ahlener SG – mit einem Sieg in Hörste buchten die heimischen Verbandsliga-Handballer den ersten Rang. Weil sie einige Torchancen verstreichen ließen, war der Sieg jedoch erst mit der Schlusssirene in trockenen Tüchern.

Wichtige vier Tore erzielte Ahlens Lukas Hinterding in Hörste zum Sieg, der die ASG an die Liga-Spitze katapultiert.

Mit einem 26:24 (12:10)-Sieg kehrte die Handballreserve der Ahlener SG von der Verbandsligapartie gegen die TG Hörste zurück. Mit dem Sieg erobern die Rotweißen zunächst einmal die Tabellenführung. „Die Jungs haben einen guten Job gemacht. Insbesondere die Abwehrreihe hat toll gearbeitet“, resümierte Trainer Felix Harbaum. In der Anfangsphase hatten zunächst die Gastgeber die Nase vorn, denn die Zweite aus Ahlen brauchte Zeit, ins Spiel zu finden. Erst als Harbaum die Deckung umstellte, schien der gegnerische Angriff vorerst gestoppt.

Ahlen glich in der 20. Minute zum 7:7 aus und ging in der Folgezeit mit 12:10-Toren in Führung. Die Rotweißen hätten sich bis zur Pause durchaus deutlicher absetzten können, doch immer wieder ließen sie Chancen liegen. „Wie schon in den Spielen davor versieben wir einiges an Chancen“, ärgerte sich Harbaum.

Auch nach dem Pausentee änderte sich nicht viel am Ahlener Angriffsspiel, obwohl der Ahlener Trainer seine Spieler ermahnt hatte. Die Harbaum-Sieben setzte sich zwischenzeitlich auf vier Tore ab, doch Ahlens Angriff ließ erneut viele Chancen liegen.

Nur gut für die ASG, dass die Hausherren sich vom Schusspech anstecken ließen, sonst wären die zwei Punkte in Gefahr gewesen. Letztendlich gewann Ahlen verdient zwei Punkte.

Ahlener SG II: Hüsken, Bernemann; Austermann (4/2), Hohmann (2), Fleuth (5), Gatzemeier, Schmidt (5), Harhoff (1), Lauenstein, Osthaus, Lorenz (1), Holtmann (4), Muer, Hegemann und Hinterding (4)