ASK Ahlen und Liesborn lösen Tickets für Pokalfinale

Ahlen

Der ASK Ahlen und der SV Westfalen Liesborn stehen sich am 21. April 2022 im Endspiel des Kreispokals gegenüber. Dafür sorgten am Donnerstag die beiden Semifinals. In denen revanchierte sich der ASK deutlich mit 6:0 gegen die SpVg Oelde für die Niederlage in der Meisterschaft, Bezirksligist Liesborn riss beim 2:0 als Gast von Barissport Oelde keine Bäume aus.

Von Uwe Gehrmann