ASK Ahlen will das Finalticket buchen

Vier Mannschaften machen sich noch Hoffnungen auf den Gewinn des Fußball-Kreispokals. Der nächste Schritt ist zunächst aber das Finalticket, das es heute Abend in den Semifinals zu lösen gilt. Aus Ahlener Sicht im Mittelpunkt steht dabei heute Abend die Begegnung zwischen dem ASK und SpVg Oelde. In der Meisterschaft fügten die Oelder den Ahlenern die bislang einzige Niederlage zu. Ob es dabei bleibt?

Man kennt sich: Am ersten Spieltag der Kreisliga A gewann die SpVg Oelde mit Jonas Brockhinke (links) überraschend mit 1:0 gegen Titelfavorit ASK Ahlen mit Ahmet Taser

Es weht ein frischer Wind im Kreispokal. Während in den vergangenen Jahren RW Ahlen, die Beckumer SV und der SC Roland die Trophäe unter sich ausgespielt haben, kämpfen heute Abend jeweils um 18.30 Uhr vier andere Vereine um den Einzug in das Finale. Das Endspiel ist für den 21. April 2022 terminiert.

ASK Ahlen – Spielvereinigung Oelde: Das Duell am ersten Spieltag der A-Liga ist beiden Trainern noch in guter Erinnerung. „Da haben wir noch etwas gutzumachen“, so Philipp Plöger von ASK. Zum Saisonauftakt musste sich der Titelfavorit mit 0:1 in Oelde beugen. Seitdem hat Ahlen jedoch nicht mehr verloren. „Rückblickend nehme ich die Niederlage gerne in Kauf, das war für uns ein Hallo-Wach-Effekt“, betont Spielertrainer Plöger, dessen Team zuletzt nicht über ein 2:2 gegen Stromberg hinauskam. „Da haben wir einfach unsere Chancen nicht genutzt“, hat der Trainer eine simple Erklärung.

Beim Gegner ist man sich derweil nicht so sicher, was der Coup vom Saisonstart für den Pokal bedeutet. „Ein Aspekt, der Hoffnung macht“, sagt Tobias Brinkmann. Andererseits ahnt der Trainer der Spielvereinigung jedoch auch: „Diese Rechnung wird ASK begleichen wollen.“ So oder so seien die Rollen im Halbfinale klar verteilt: „Wir sind krasser Außenseiter, die Tabelle lügt ja nicht“, betont Brinkmann.

Barisspor Oelde – Westfalen Liesborn: Wenn es doch nur so einfach wäre. „In Wadersloh haben wir auch gewonnen und ein starkes Spiel abgeliefert, danach haben wir in der Liga trotzdem verloren“, antwortet Liesborns Trainer auf die Frage, ob ein Sieg im Halbfinale nicht neuen Schwung für nächsten Partien in der Bezirksliga geben würde. Zweifellos, der SV Westfalen reist mit reichlich Problemen im Gepäck zum Pokalspiel bei Barisspor Oelde, wo die Hausherren seit 2015 die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus anstreben.

In der Liga wartet das Schlusslicht weiterhin auf den ersten Sieg, dazu lassen die Personalprobleme einfach nicht nach. „Jetzt fehlen mir schon wieder zehn Leute“, stöhnt Kirsch, der so auch hinzufügt: „Ich sehe uns in Oelde auch nicht als klarer Favorit.“