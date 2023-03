ASK-Trainer Kara: „Es war auf jeden Fall ein Arbeitssieg“

Fußballspiele sind keine Selbstläufer. Eine Erfahrung, die der ASK Ahlen am Sonntag auch machen musste. Entsprechend erleichtert war der Aufsteiger nach dem Auswärtssieg.

„Das war heute ein sehr, sehr schweres Kampfspiel und auf jeden Fall ein Arbeitssieg“, atmet ASK Ahlens Trainer Bülent Kara nach dem 3:1-Sieg bei der TuS SG Oestinghausen am Sonntag erleichtert auf.

Kara hatte bereits im Vorfeld der Partie ein schweres Auswärtsspiel erwartet und genau zu einem solchen wurde es auch.

Die Ahlener Gäste kamen jedoch gut in die Partie und gingen durch Breno Ferreira Guimaraes in Führung (20.). Doch der SGO egalisierte mit seinem ersten Torschuss kurz nachdem Zübeyir Kaya für ASK den Pfosten traf (44.), sodass es mit einem Unentschieden in die Pause ging.

„Nach der Halbzeitpause war es ein Spiel auf ein Tor, doch Oestinghausen war nach Kontern immer wieder gefährlich“, so Kara. Doch die ASK-Dominanz münzte sich nicht in Tore um, bis Kara schließlich Tolga Ay und Mehmet Ali Turgut einwechselte.

Die beiden sollten die Partie schließlich zugunsten der Ahlener entscheiden. Zunächst erzielte Ay die 2:1-Führung (83.), bevor Turgut in der Nachspielzeit den Sack zu machte (90.+5).

ASK rückt wieder auf Platz drei

„Unsere Bank hat das Spiel heute entschieden“, freut sich der Ahlener Übungsleiter über sein glückliches Händchen. „Aber auch kämpferisch und einstellungstechnisch war das top. Wir haben den Kampf angenommen und uns nicht versteckt. Auch gegen den Ball haben wir es als Mannschaft gut gemacht.“

Durch den Triumph springt ASK wieder auf Platz drei mit fünf Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter VfL Kamen. An den kann Ahlen in der kommenden Woche beim Heimspiel gegen den SV Hilbeck weiter heranrücken.