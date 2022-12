Auf die HLZ-Sieben warten zwei Herausforderungen

Jahresausklang! Und den auch noch in eigener Halle und vor den eigenen Fans. Da liegt die Zielsetzung auf der Hand. Das HLZ Ahlener SG möchte sich am Freitagabend mit einem Heimsieg gegen den Longericher SC Köln verabschieden. Auch weil die jüngste Schlappe in Emsdetten den Handball-Drittligisten noch schmerzt. Vor allen Dingen wäre aber ein Erfolg die passende Einstimmung für eine ganz besondere Feier am Samstag.

Die 33:37-Niederlage in Emsdetten haben die Drittliga-Handballer des HLZ Ahlener SG analysiert und abgehakt. Im letzten Spiel des Jahres am Freitag (20 Uhr) wollen sie es gegen den Longericher SC Köln besser machen.

„Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Bälle weggeschmissen“, kritisiert HLZ-Trainer Frederik Neuhaus. Das war der Knackpunkt des Spiels. Bis dahin hatten die Ahlener mit ihrer mutigen und offensiven Deckungsvariante gut mitgespielt.

Und das will die HLZ-Sieben auch gegen den Tabellennachbarn aus Köln tun. Schließlich haben sie mit den Gästen noch eine Rechnung offen, denn im Hinspiel setzte es eine schmerzliche 31:39-Niederlage.

Die Rheinländer haben sich mit 18:12 Punkten und einem Zähler Vorsprung direkt vor den Wersestädtern auf Platz vier platziert. In den bisherigen 15 Spielen haben die Gäste achtmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und fünfmal verloren.

Neuhaus warnt vor den Rheinländern

„Das zeigt, dass Longerich eine sehr gut besetzte Mannschaft hat“, sagt Neuhaus. „Sie sind auf allen Positionen stark und sehr erfahren.“ Doch der HLZ-Trainer ist davon überzeugt, dass seine Jungs die Fähigkeiten haben, sich gegen diesen Gegner durchzusetzen. „Wir müssen unser Spiel spielen, dann gewinnen wir auch.“

Das ist die eine Voraussetzung, die andere ist, mehr Konstanz auf die Platte zu bringen. Da stehen vor allen Dingen die Werfer in der Pflicht, die in Emsdetten in aussichtsreichen Positionen gleich reihenweise am Torwart gescheitert sind. Daran haben Neuhaus und seine Mannschaft unter der Woche gearbeitet. „Auch wenn wir eine Trainingseinheit weniger haben“, erklärt der Ahlener Trainer. Die Übungseinheit am Freitag fällt dem Spiel zum Opfer.

Mit Sieg im Gepäck zur Hochzeit

Am Samstag hat die HLZ-Sieben keine Zeit für Handball: Da heiratet Spielmacher David Wiencek. „Ist doch klar, dass wir als Mannschaft bei so einem wichtigen Termin dabei sind“, sagt Neuhaus. Am liebsten mit zwei Punkten vom Vortag.