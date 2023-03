Aufsteiger gnadenlos effektiv

Die Tabelle in der Bezirksliga hatte es zuvor angedeutet, so sollte es auch kommen. Im Verfolgerduell lieferten sich ASK Ahlen und der TuS Freckenhorst ein Duell auf Augenhöhe. Mit dem besseren Ende für die Hausherren: Der Aufsteiger aus dem Sportpark Nord gewann schließlich deutlich mit 3:0.

Früh waren beide Teams sehr präsent und giftig in den Zweikämpfen. Nach 15 Minuten rutschte der zuvor aufmerksamen TuS-Abwehr jedoch ein langer Ball durch, den Ahlens Rasit Tekin zum 1:0 verwertete.

Dennoch entwickelte sich nun ein ansehnliches Spiel, das jedoch ohne große Chancen. Bis kurz vor der Halbzeit ASK-Schlussmann Semih Cicek den Gästen bei einer Möglichkeit einen Strich durch die Rechnung machte, sodass die ASK-Führung Bestand hatte.

Nach der Pause startete ASK deutlich besser, Freckenhorst wurde phasenweise hinten reingedrückt. Die Ahlener Mühen wurden schließlich durch Innenverteidiger Miguel Dotor-Ledo belohnt, der nach einer Ecke einnickte (56.). „Wir wollten sofort angreifen, weil wir wussten, dass es wichtig ist, nachzulegen“, so ASK-Trainer Bülent Kara.

Im direkten Anschluss an das 2:0 verzweifelte der TuS erneut an Cicek, der eine Weltklasse-Parade zeigte und somit den Zwei-Tore-Vorsprung festhielt. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte wurde die Partie wieder ausgeglichener, doch die Ahlener blieben einfach effektiver als die Gäste. Nachdem Freckenhorst aus wenigen Metern nur den Pfosten traf, fuhr ASK in der 86. Minute einen Konter wie aus dem Lehrbuch, der von Tolga Ay zum 3:0 und somit zum Endstand veredelt wurde.

„Wir haben heute das gemacht, was wir letzte Woche nicht gemacht haben: Die Dinger weggemacht. Und wir haben mannschaftlich gut gegen den Ball gearbeitet“, lobte Trainer Kara nach Spielschluss.