Aufstieg - SG-Frauen spazieren durch die Ligen

Sendenhorst

Es ist geschafft. Die Frauen der SG Sendenhorst gewannen mit ihrer Spielgemeinschaft mit dem SV Ems Westbevern ihr vorletztes Saisonspiel gegen die SG Borken-Burlo mit 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) und vollbrachten das, was am Anfang der Saison nicht unbedingt jeder erwartet hätte: Die Landesliga-Meisterschaft und somit den Durchmarsch in die Verbandsliga.

Von René Penno