Aus 007 soll 008 werden

007 ist derzeit in aller Munde. Auch bei den Drittliga-Handballern des HLZ Ahlener SG. Dabei reden Trainer Frederik Neuhaus und die Mannschaft jedoch nicht über den Geheimagenten ihrer Majestät, sondern über die Bilanz des TV Cloppenburg, der am Samstag ab 18.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle zu Gast ist.

Pech und nicht Unvermögen

007 steht für 0 Siege, 0 Unentschieden und 7 Niederlagen. Auch diese Lesart kann Spannung erzeugen, denn der HLZ-Trainer warnt davor, die Männer aus dem Norden auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie haben zwar alle bisherigen Partien verloren, doch in Bielefeld (27:30), Lemgo (29:31) und Wilhelmshaven (29:30) hätten die Kreisstädter mit ein wenig Glück den einen oder anderen Punkt einfahren können.

„Ich habe mir die Spiele von Cloppenburg angesehen. Die Mannschaft hat mehrfach erst in den letzten Minuten des Spiels verloren“, analysiert Neuhaus. „Da war einiges an Pech dabei, nicht Unvermögen. Wir dürfen uns nicht durch einen Blick auf die Tabelle verleiten lassen, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen und zu glauben, man könne gegen diesen Gegner mal eben so gewinnen. Davor warne ich, denn dem ist nicht so.“ Der HLZ-Trainer fordert von seinen Spielern volle Konzentration von der ersten bis zur letzten Sekunde ein. Bei aller Euphorie über die 31:26-Galavorstellung gegen den Favoriten Aurich, hat Neuhaus bei allem Jubel noch ein paar Fehlerquellen im Spiel seiner Sieben ausgemacht. „Vieles haben wir richtig gemacht. Auch richtig gut“, erklärt er. „Aber in manchen Spielsituationen waren wir noch zu überhastet. Daran haben wir weitergearbeitet.“

Sieg gegen Aurich gab Rückenwind

Mit der souveränen Leistung gegen Aurich haben die Ahlener die Latte nun hoch gehängt. Jetzt gilt es, diese auch gegen den Tabellenletzten zu überspringen. Der Sieg hat der Mannschaft Rückenwind gegeben. „Das war im Training zu merken“, bestätigt der Trainer. „Aber nur ein bisschen, denn die Jungs ziehen bei jeder Einheit voll mit und haben Spaß daran, sich zu verbessern.“



„Matthias Schwalbe wird auch diesmal nicht mit dabei sein“, sagt Neuhaus. „Ein Einsatz ist trotz der Fortschritte, die er macht, noch zu früh.“ Mit dem Einsatz von Dominik Spannekrebs rechnet er hingegen, auch wenn der Rückraumspieler unter der Woche ein wenig angeschlagen war. Doch schließlich will der Aurich-Held dabei sein, wenn aus 007 auch noch 008 wird.