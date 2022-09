Baustelle, wohin man auch schaut

Ahlen

Eigentlich hätte der heutige Vergleich zwischen dem SV Straelen und RW Ahlen beim Schlusslicht der Regionalliga stattfinden sollen. Da in Straelen jedoch eine Großbaustelle die Zufahrtswege blockiert, wurde das Heimrecht kurzerhand getauscht. Und so wird die Begegnung am Freitag (9. September) um 18 Uhr im Wersestadion angepfiffen. Dabei steht einiges auf dem Spiel: Beide Aufgebote sind mit ihrer derzeitigen Situation unzufrieden.

Von Henning Hoheisel