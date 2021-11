Bekston will konsequente Spielweise

So stellt sich Trainer Uwe Bekston das Vorgehen seiner Spieler vor: Entschlossen und konsequent – so wie hier Lukas Hinterding.

Den Schwung vom 37:26-Sieg gegen den SuS Oberaden am vergangenen Spieltag wollen die Verbandsliga-Handballer des HLZ Ahlener SG in die nächste Begegnung transportieren. Am Samstag (18.45 Uhr) empfängt die Reserve des Drittligisten den HB SV Westerholt in der Friedrich-Ebert-Halle.

Bekston traut Westerholt einiges zu

Der Vorstadtverein aus Herten ist für Trainer Uwe Bekston kein Unbekannter: „Ich habe selbst die Mannschaft von Westerholt vor einiger Zeit zwei Jahre trainiert. Mittlerweile kenne ich allerdings nur noch einen Spieler dort“, sagt der Ahlener Übungsleiter. Damit gemeint ist Rosen Kolev, Regisseur des kommenden Gegners. Das Kommando hatte Rosen Kolev in den zurückliegenden Partien ungewollt jedoch nur von der Bank aus. Nachdem sich der Bulgare die Nase gebrochen hatte und in den vergangenen Wochen mit dem Training pausieren musste, fehlte der Routinier als Werfer und Taktgeber auf dem Feld. Ob er am Samstag wieder im Westerholter Rückraum aktiv wird, war bis Donnerstag noch ungewiss.

Dennoch dürfen sich die Ahlener nicht beirren lassen. Die Gäste sind stärker, als es der Tabellenstand aussagt – der HB SV ist lediglich Zehnter. „Ich traue Westerholt schon einiges zu. Daher müssen wir wie im letzten Spiel gegen Oberaden konsequent zur Sache gehen“, fordert Bekston von seinem Team eine starke Leistung.

Zurück im Team ist Christopher Supenkamp, der zuletzt sein Debüt bei der ersten Garde gab. Eventuell wird die Reserve noch durch den einen oder anderen A-Jugendlichen verstärkt.