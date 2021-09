Belebung für die Offensive von RW Ahlen

Andreas Ivan (26) ist der neue Mann in der Offensivabteilung des Regionalligisten RW Ahlen. Der Offensivallrounder war zuletzt bei der SG Sonnenhof-Großaspach (Regionalliga) aktiv und hat zuvor für die Stuttgarter Kickers, RW Essen, Waldhof Mannheim und Red Bull New York gespielt. Ivan soll – eher Vorbereiter als Knipser – neben Terence Groothusen und Gianluca Marzullo für die Belebung des Sturms sorgen und ist auch in Homberg am Samstag spielberechtigt.