„Bezirksliga-Niveau ist auf Dauer zu niedrig“

Die Herbstferien geben den Jugendfußballern von Rot-Weiß Ahlen erstmals in dieser noch jungen Saison Zeit zum Durchschnaufen. Die einwöchige Spielpause ist auch für Arndt Kempel eine gute Möglichkeit, mal die Seele baumeln zulassen. Bevor sich der Sportliche Leiter des Wersenachwuchses in den Kurzurlaub nach Rügen verabschiedete, stand er unserem Mitarbeiter Daniel Langen noch Rede und Antwort. Kempel blickte dabei auf den Saisonstart zurück und sprach über Zukunftspläne und Neuerungen im Jugendbereich der Rotweißen.

Herr Kempel, die C-Junioren sind bislang sehr sportlich unterwegs und haben sich nach vier Spieltagen, ungeschlagen in der Spitzengruppe festgesetzt. Da muss ihr rot-weißes Herz doch lachen.

Arndt Kempel: Unsere U 15 spielt seit dem Abstieg vor zwei Jahren in der Bezirksliga. Das ist aus unterschiedlichen Gesichtspunkten auf Dauer zu niedrig. Es wird zusehens schwieriger, unsere Talente aus der U 13 im Verein zuhalten. Darüber hinaus ist die Bezirksliga natürlich auch als Unterbau für den Leistungsbereich zu niedrig. Deswegen stellt uns der bisherige Saisonverlauf sehr zufrieden und macht Hoffnung. Mal abwarten ...

Anders sieht es bei der Generation darüber, den B-Junioren, aus. Beide Teams von RW Ahlen stehen im Tabellenkeller ...

Kempel: Unsere U 16 ist in der Bezirksliga auf einem guten Weg. Das hat besonders der starke Auftritt beim 1:1 gegen die Warendorfer SU am letzten Spieltag gezeigt. Man muss nüchtern feststellen, dass viele Gegner im vergangenen Jahr in der U 15 Landesliga gespielt haben und noch einen Schritt weiter sind.

Apropos Landesliga ... Der Altjahrgang in der B-Jugend ist auch noch nicht wirklich gefestigt, oder?

Kempel: Dass unsere U 17 vor einem schweren Jahr in der Landesliga stehen wird, dass war uns allen bewusst. Das Trainerteam arbeitet aber intensiv daran, dass die Leistungen weniger schwankend ausfallen. Wichtig war auch hier, dass die Truppe zuletzt hinten die „Null“ halten konnte. Darauf kann man nach den Ferien aufbauen.

Hoffnung machen die Auftritte der A-Junioren, die in der Westfalenliga auf dem zweiten Rang liegen. Der Rückstand auf den SC Verl ist mit fünf Punkten aber schon deutlich.

Kritik an der A-Jugend

Kempel: Zunächst einmal ist es unser Ziel, mit der U 18 in die Bezirksliga aufzusteigen, damit wir unseren Spielern aus der U 17, die nicht direkt den Sprung in den Westfalenligakader schaffen, eine Perspektive bieten können. Grundsätzlich sind wir mit der U19 gut gestartet. Mit der aktuellen Entwicklung bin ich aber nicht ganz zufrieden. Zuletzt war eine kleine Delle zu beobachten. Wir hatten zu viele leichte Ballverluste und machen den Gegner stark. Auch das Umschaltverhalten war am Anfang konsequenter.

„ »Wir haben für alle Jahrgänge Leitplanken definiert« “ Arndt Kempel

Sie sind mit vielen neuen Ideen als Sportlicher Leiter angetreten. Können Sie uns da einen Einblick geben?

Kempel: Wir haben für alle Jahrgänge Leitplanken und Ausbildungsinhalte definiert, um unsere Talente zielgerichtet zu entwickeln und nach Möglichkeit nachhaltig an den Verein zu binden. Aktuell verzeichnen wir im Grundlagenbereich einen guten Zuspruch. Wir möchten hier den Fokus auf die altersgerechte Entwicklung und nicht auf die Ergebnisse legen. Wir wollen wieder zu einer guten Adresse im Jugendfußball werden. Dafür haben wir auch einen Verhaltenskodex eingeführt. Mit „veo“ haben wir außerdem eine Plattform für die Videoanalyse eingeführt, die den Trainern regelmäßig Filmmaterial der Spiele zur Verfügung stellt. Im Leistungsbereich arbeiten wir zudem mit Tracktics mit einem System, das die Leistungswerte der Spieler wie Intensitäten, Distanzen oder taktisches Positionsverhalten erfasst und für die Entwicklung der Spieler genutzt werden kann.