Bezirksliga-Trio trifft sich in der Staffel 7

Die heimischen Fußballer aus Freckenhorst, Telgte und Drensteinfurt treffen 2021/22 in der Bezirksliga-Staffel 7 aufeinander.

Die Überraschung blieb aus. Denn als am Freitag der Fußball- und Leichtathletik Verband Westfalen (FLVW) die Staffeleinteilung für die überkreislichen Ligen veröffentlichte, war zumindest aus heimischer Sicht alles wie erwartet. Denn die SG Telgte, der SV Drensteinfurt sowie der TuS Freckenhorst bleiben in der dann 17-köpfigen Staffel 7 – und somit weiterhin direkte Bezirksliga-Konkurrenten. Wie schon in der abgebrochenen Vorsaison.

Damit blieb dem SVD die zwischenzeitlich befürchtete Versetzung in die ungeliebte Staffel 8 erspart. Aber die SG Telgte musste die kleine Hoffnung begraben, in die „münsterische Staffel 12“ zurückzukehren.

„Ich hatte ohnehin keine große Hoffnung. Die Staffel 12 ist mit 18 Mannschaften voll. 17 Teams bei uns sind jetzt wegen der ungeraden Tabelle doof, aber nicht zu ändern“, gab Frank Busch zu Protokoll, ehe der SG-Coach einen ersten Blick nach vorne wagte: „Das wird nicht leicht.“ Was für das gesamte Trio aus dem Kreis gelten mag.

Staffel 7: Westfalia Soest, VfL Wolbeck, SG Telgte, RW Westönnen, TuS SG Oestinghausen, Hammer SpVg. II, SuS Cappel, SW Hultrop, SVE Heessen, TuS Germania Lohauserholz, TuS Freckenhorst, SC Sönnern, BW Sünninghausen, Westf. Liesborn, SV Neubeckum, SF Ostinghausen, SV Drensteinfurt.