Brotlose Kunst macht nicht satt

Manchmal braucht es nicht allzu vieler Worte. Jannik Borgmann analysierte die Gesamtsituation sehr treffend: „Am Ende stehen wir wieder wie die Idioten da.“ Kommt der Wahrheit schon recht nahe.

Denn das 1:2 beim abgeschlagenen Liga-Schlusslicht SV Straelen ist definitiv der größte anzunehmende Unfall für RW Ahlen, das so immer tiefer in die Krise schlittert.

„Alles sehr unglücklich“, schwante Trainer Andreas Golombek in der Tecklenburg-Arena schon Arges, als Straelens Said Harouz bereits nach einer Minute locker zum 1:0 einschob und anschließend zweimal Bulut, Marzullo, Ubabuike und Pihl klarste Möglichkeiten verbaselten.

Das alte Leid: brotlose Kunst macht nun mal nicht satt. Nachdem Bulut dann endlich auch mal getroffen hatte, war das 1:1 (51.) immer noch zu früh gefallen. Denn Straelen wirkte wenig beeindruckt.

„Wir hatten uns nach der Pause so viel vorgenommen, aber stattdessen den Faden verloren“, räumte Golombek ein. „Wir haben die Ordnung nicht aufrecht gehalten. Warum, weiß ich auch nicht.“ Sechs Minuten vor dem Abpfiff war es also erneut Said Harouz, der Schlüsselburg abdrängte und aus der Distanz das 2:1 folgen ließ. Nicht nur, dass damit – neben Kahlert, der mit Verdacht auf Innenband-Riss ausschied – auch Schlüsselburg verletzt aufgab, auch Bulut setzte seine niederschmetternde Serie fort, als ein Schlenzer von ihm in der Nachspielzeit an den Pfosten abgefälscht wurde.

„Wir hatten uns so viel versprochen zu diesem richtungsweisenden Spiel“, seufzt der neben Joachim Krug inzwischen zweite sportliche Leiter Gaetano Manno, der die Zeit des verständnisvollen Redens langsam abgelaufen sieht. „Wir haben genug diskutiert zuletzt. Wenn sich da kein Teamgeist entwickelt, dann reicht es vielleicht nicht.“ Er sehe nicht, dass sich auch nur irgendwas zum Guten verändert habe.

In welche Richtung diese Kritik zielt ist noch nicht abzusehen. Man werde sich, so Manno, zusammensetzen und in Ruhe analysieren, wo man den Hebel ansetzen will – bei der Mannschaft oder eben, was definitiv nicht auszuschließen ist, erneut beim Trainer.

Nach fünf Niederlagen in sieben Spielen gibt Manno auch Andreas Golombek kein Job-Versprechen. „Eine Garantie gibt es nicht. Wir beraten in Ruhe, dann werden wir sehen.“

Noch ist die Tabellensituation durchaus spielbar. Der Schaden fürs Mentale dürfte nach diesem Fehlschlag allerdings viel, viel schlimmer sein.