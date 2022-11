Christian Splett bittet zum Abschiedsspiel

Er fühlt sich offenbar leicht unterfordert. Das einmalige Training in der Woche bei den Alte Herren füllt Christian Splett nicht wirklich aus. Dabei will sich der 38-Jährige am Samstag noch einmal von seiner besten Seite zeigen – und verabschieden. Mit der All-Star-Bezirksliga-Aufstiegsmannschaft von 2013 geht es dann ab 16 Uhr gegen die erste Garde der DJK Vorwärts Ahlen.

Natürlich hatte er Angebote. Bis in die Landesliga hinein, auch schon als Jugendlicher in der Kreisauswahl. „Ach, mir ging’s ja nie ums Geld. Ich hab’ mir gesagt: Bleib bei Vorwärts, da weißte, was du hast.“ Und das hat er jetzt davon: Christian Splett, bei dem sich in der Erbmasse Torwart- und Vorwärts-Gene in etwa die Waage halten, wird von seinem zutiefst dankbaren Verein mit einem Abschiedsspiel geehrt.