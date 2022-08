Chronologie eines verpatzten Abends

Woran hat et jelegen? Rot-Weiß Ahlen machte in Wiedenbrück gar nicht so viel falsch, aber was schieflaufen konnte am Freitagabend, lief schief. Nach denkbar unglücklichem Verlauf stand ein sattes 0:5.

Dass es nicht ewig so glanzvoll weitergehen würde wie beim 8:0 gegen Wattenscheid, das war allen klar. Dass die erste Niederlage der noch jungen Regionalliga-Saison aber so deutlich ausfällt, das hatte bei Rot-Weiß Ahlen niemand auf dem Schirm. Mit 0:5 war die Mannschaft von Andreas Zimmermann am Freitag beim SC Wiedenbrück unterlegen. Woran lag‘s?

Wohl kaum an dem einen Wechsel, den Trainer Zimmermann in seiner Startelf vorgenommen hatte. Tobias Rheitmeir kehrte für Serkin Temin zurück in die Innenverteidigung, ansonsten lief die gleiche Mannschaft auf, die eine Woche zuvor die SG Wattenscheid so gekonnt auseinandergenommen hatte.

Und auch Einstellung und Moral waren nicht ausschlaggebend dafür, dass dieser Abend im Jahnstadion solch einen unglücklichen Verlauf nahm. Die Anfangsphase war ja sogar richtig vielversprechend: Nach einer ersten Wiedenbrücker Druckphase übernahm Ahlen die Kontrolle und näherte sich dem Tor des SCW mehr und mehr an.

Schicksalhafte 16. Minute

Doch dann folgte jene schicksalhafte 16. Minute: Mordecai Zuhs leistete sich gleich zwei Klöpse auf einmal: Der Außenverteidiger verlor erst den Ball gegen Aydinel und stellte sich dann beim Versuch der Rückeroberung viel zu ungeschickt an. „Das hätte er sauberer lösen müssen“, sagte auch Zimmermann. Das Foul als letzter Mann im Strafraum hatte nicht nur Rot, sondern eben auch einen Elfmeter zur Folge, den Hendrik Lohmar maximal souverän verwandelte. Ein früher Rückstand in Unterzahl – das passte so gar nicht ins Konzept. In der Folge war RWA kurzzeitig geschockt und unsortiert, was sich aber schnell wieder legen sollte. Zur Wahrheit gehört jedoch auch: Wiedenbrück hatte einen ganz starken Tag erwischt. Das Team von Ex-Profi Daniel Brinkmann setzte nach dem 1:0 direkt nach und drängte vehement auf das zweite Tor, das schließlich Leon Tia kurz vor der Halbzeit erzielte. Und spätestens als Aydinel in der 51. Minute das 3:0 erzielte, war klar, dass für Ahlen nichts zu holen sein würde. Dass anschließend noch zwei Treffer fielen, passte zu diesem verpatzten Freitagabend. An dem RWA im Grunde doch gar nicht so viel verkehrt gemacht hatte-