Comeback-Qualität lässt hoffen: HLZ nach 14 Spielen im grünen Bereich

Das große Zittern ist angesagt. War zu Saisonbeginn der skeptische Blick noch dem Meisterschaftsmodus geschuldet, kommt nun die Verschärfung der Pandemie-Lage hinzu. Mit bangem Blick schauen vor allem die Hallensportler auf die sich verschärfenden Einschränkungen. Der Ausgang bleibt ungewiss ...

Dabei hatten die heimischen Drittliga-Handballer die erste Sorge des Massenabstiegs zwecks Staffelreduzierung ganz gut im Griff. Nach 14 Spielen grüßt die Truppe von Trainer Frederik Neuhaus von Platz vier, also weit über dem Strich, der bei Platz sieben liegt.

Ahlen zieht nach Pluspunkten mit Spenge gleich

Die Teams von sieben bis zwölf spielen eine Abstiegsrunde unter Mitnahme der Ergebnisse untereinander, wonach nur die beiden Erstplatzierten die Klasse halten. Nach Pluspunkten hat Ahlen sogar mit dem Zweiten TuS Spenge gleichgezogen, allerdings haben die Ostwestfalen zwei Spiele weniger auf dem Konto. Die beiden Erstplatzierten der Hauptrunde qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde.

ASG sorgt für Wilhelmshavens höchste Saisonniederlage

Bis Anfang Dezember schien es so, als beherrsche Zweitliga-Absteiger Wilhelmshavener HV die Liga deutlich, hatte sich am dritten Spieltag nur eine knappe 27:28-Niederlage in Habenhausen eingefangen und in Altenhagen-Heepen die Punkte geteilt (23:23).

Beim Gastspiel in Ahlen ging es Anfang Dezember hoch her. Alles war dabei: Ein ungeimpfter WHVler im Bus, Proteste von beiden Seiten, eine Zwei-Tore-Halbzeitführung der Gäste, die dann aber in deren höchster Saisonniederlage (28:34) mündete. Plötzlich war der Kampf um die ersten Plätze wieder etwas offener.

Die Ahlener rehabilitierten sich für die eine Woche zuvor erlittene höchste Saisonschlappe in Minden (30:39) und liegen nach einem 36:31 gegen Bissendorf-Holte zum Jahresausklang voll im Soll. 30,8 Tore warf der Angriff im Schnitt pro Spiel, was im Vergleich zu den anderen Teams exakt dem aktuellen Tabellenplatz der ASG (4.) entspricht.

Allerdings kassierte Ahlen mehr Gegentore als die Top-Teams. 30,4 waren es im Schnitt, was im Ranking nur Platz neun bedeutet.

Comeback-Qualitäten

Die Ahlener kommen auch meist etwas schwer in die Gänge. Am 23. Oktober lag letztmals ein ASG-Team zur Pause in Front. Im gesamten Saisonverlauf gingen die Ahlener nur viermal mit einem Vorsprung in die Halbzeitpause. War das jedoch der Fall, wurde das Spiel am Ende auch gewonnen.

Die Comeback-Qualitäten der Neuhaus-Truppe sind indes beachtlich. In der Hälfte der 14 Saisonspiele lief sie einem Pausenrückstand hinterher, den sie viermal in einen Sieg verwandeln konnte. Den deutlichsten Rückstand (12:19) machte sie in Lemgo wett (31:29).

David Spiekermann liegt mit seinen 78 Treffern auf Rang fünf der Torjägerliste. Mit 102 Strafminuten liegt das Team im Mittelfeld (6.) des Fairplay-Rankings. Die Siebenmeter-Erfolgsquote von 83 Prozent ist überaus beachtlich. Auch hier hat die Ahlener SG ihre Nerven erfreulich gut und erfolgreich im Griff.