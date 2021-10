David Bujak führt ASG zum Bundesliga-Premierensieg

Nanu? Da dürfte sich so mancher der 163 Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle verwundert die Augen gerieben haben: 2:5, gegen Verden-Aller – das sollte doch nicht schon wieder so losgehen!? Ging es wohl. Aber nur acht Minutenlang. Denn nach 60 stand es 35:33.

„Wenn du in dieser Liga zehn Minuten lang aufhörst, Handball zu spielen, hast du ein Problem“, konstatiert Sebastian Supenkamp, Co-Trainer der männlichen A des HLZ, ganz passend. Und so schaffte sein Team eben doch noch die Kehrtwende, biss sich ins Duell mit dem Tabellenletzten der Jugend-Bundesliga-Staffel 2. Nach 16 Minuten waren die Hallenherren zurück in der Partie, beim Stand von 8:8, erzielt durch den überragenden Noah David Bujak, der am Ende auf neun Treffer kommen sollte.

„Wir haben uns kaum Schwächephasen erlaubt und es geschafft, unser Spiel über weite Strecken auf die Platte zu bringen“, sagt Supenkamp, dessen Team beim 12:11 durch Bujak nach 20 Umdrehungen endgültig drin war. Eine Führung, die fürs Erste nicht lange Bestand haben sollte. Denn auch Verden spielte es gut und ging seinerseits noch einmal auf 19:16 weg.

David Bujak ragt aus Team heraus

Doch Bujak, an diesem Tag der Mann nicht nur für viele Tore, sondern auch für die wichtigen, verkürzte per Doppelschlag auf 18:19. Halbzeit.

Nach der sich ein ähnliches Bild zeigen sollte: Verden ging immer wieder auf ein Tor weg, das HLZ egalisierte. So lief das Spielchen bis zum 24:25 nach 40 Minuten. „Dann ist Verden überhaupt nicht mehr durchgekommen“, sah Supenkamp sein Team nun eine überragende Abwehrarbeit leisten. Eine Phase, in der das HLZ durchaus vorentscheidend hätte davonziehen können, wenn es denn zwei Gegenstöße und zwei freie Würfe genutzt hätte.

Stattdessen musste es sich noch ein wenig gedulden mit den Feierlichkeiten über die ersten Bundesliga-Punkte. Genau genommen bis zur 58. Minute, als das HLZ nicht nur erstmals mit zwei Toren in Front ging, sondern Jan Holtmann mit dem Treffer zum 35:32 auch gleich den Deckel draufmachte.