Debowiak und Vorwärts stellen ASK ein Bein

Was der Zweitvertretung aus Beckum nicht gelang, brachte Vorwärts Ahlen fertig. Die Elf von Trainer Eddy Chart fügte dem designierten Meister und Aufsteiger ASK Ahlen eine Niederlage bei. Dass Beckums Zweite gleichzeitig kampflos zu drei Punkten kam, gehört auch zur Spannung in der Kreisliga A.

Ein wirklich hochklassiges Spitzenspiel konnten die vielen Zuschauer auf dem Ahlener Lindensportplatz verfolgen. Es war ein packender, umkämpfter und vor allem am Ende verdienter 1:0-Sieg für die DJK Vorwärts Ahlen.

Bereits in der ersten Halbzeit ließen die Gastgeber beste Torchancen liegen. Bis zur 79. Spielminute mussten die Schwarz-Weißen Anhänger warten, als Hasib Mokhtari seinen Mitspieler Alexander Klockenbusch schön über die rechte Seite in die Tiefe schickte, dieser den Ball gegen seinen Gegenspieler behauptete und das Leder mustergültig vor den Kasten des ASK passte. Dort drehte sich Pascal Debowiak um die eigene Achse und hielt einfach drauf. Keeper Burak Karali parierte den Ball mit einem Riesenreflex, doch den Abpraller nutzte Debowiak und schob ihn unter dem Keeper durch.

Danach folgten wilde Szenen auf der Sportanlage. Rudelbildungen, Freistöße und mit Sven Kotzur ein gut aufgelegter Vorwärtskeeper im Kasten. Einmal war auch er geschlagen, da holte der beste Mann auf dem Feld, Tobias Terbrack, den Ball vor dem einschussbereiten Erkan Baslarli von der Torlinie.

ASK-Trainer Bülent Kara gratuliert Vorwärts zum verdienten Sieg

„Wir waren in der ersten Hälfte überhaupt nicht drin in der Partie. Da entscheidet am Ende so ein Treffer das Spiel. Wir waren zwar kämpferisch besser, aber Vorwärts hat sich heute hier den Sieg verdient“, gratulierte ASK-Trainer Bülent Kara fair.

„ »Das war eine geniale Mannschaftsleistung« “ Vorwärts-Coach Eddy Chart

Sein Trainer Kollege Eddie Chart war voll des Lobes über sein Team: „Das war eine geniale Mannschaftsleistung. Wir haben in allen Bereichen dagegen gehalten und uns so den Sieg auch verdient. Ich bin heute richtig stolz auf mein Team“, jubelte er.

Vorwärts: Kotzur – Aksan (90+5. Metzner), Seewald, Terbrack, Popil – Mokhtri (90+1. Schleicher), Paschko (70. Bartsch), Uhlenbrock, Yilderim – Klockenbusch und Debowiak (90+2. Montoya)

ASK: Karali – Cirak, Jebouri (69. Machado) , Berdan (76. Ergün), Birinci, Ece – Yilmaz, Uysal, Uzun, Hizarci (82. S.Baslarli) – Baslarli