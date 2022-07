Der Favoritenkreis weitet sich

Der ASK Ahlen spielt in der kommenden Runde bekanntlich Bezirksliga – womit die Suche nach einem oder mehreren neuen Titelaspiranten eröffnet wäre. Infrage käme beispielsweise Vorwärts Ahlen als Dritter der abgelaufenen Saison.

In der vergangenen Saison konnten sich noch alle hinter ASK Ahlen verstecken. Doch jetzt ist der große Favorit der beiden vergangenen Jahre in der Bezirksliga angekommen – und die Suche in der Kreisliga A nach neuen Kandidaten für Meisterschaft und Aufstieg beginnt.

Zwei heiße Aspiranten ergeben sich aus dem Blick auf die Tabelle der vergangenen Spielzeit: Die Beckumer SV II als Zweiter und Vorwärts Ahlen als Dritter gehen auch in die kommende Saison mit hohen Ambitionen. Wenn es um das offizielle Ziel geht, halten beide Clubs den Ball jedoch bewusst flach. Beckum II nennt das obere Drittel, wo sich Vorwärts etablieren will. Vom Aufstieg ist bis dato noch keine Rede.

Dabei haben sich beide Teams durchaus verstärkt: Ahlen vermeldet etwa die Rückkehr von Stefanos Dontsis und Timo Wagner von Bezirksligist SV Neubeckum. Und die Zwote der BSV ließ in der vergangenen Woche mit dem Transfer von Tobias Fuest aufhorchen. Der Offensivmann kehrt von Oberligist Hamm zurück in die Römerkampfbahn, spielt dort aber eben nicht wieder in der ersten Garde, sondern in der Reserve. Durch ihn wird das Team des ehrgeizigen René Horstmann sicher nicht schlechter.

Wer wird die Überraschung der Saison?

Und was ist mit den beiden Absteigern aus der Bezirksliga, BW Sünninghausen und Westfalen Liesborn? Während BWS mitten im Umbruch steckt, weil langjährige Leistungsträger wie Hendrik Stienhans aufgehört haben, und sich erstmal in der A-Liga zurechtfinden möchte, greift Liesborn direkt wieder an. Trainer Elmar Kirsch nennt die Top-Vier als Saisonziel. Das schließt Platz eins ausdrücklich mit ein.

Weiter geht die Suche nach den Titelaspiranten in Oelde. Auch die Spielvereinigung, im Vorjahr Vierter, hat sich – unter anderem mit Konstantin Eirich vom SC Wiedenbrück II – gut verstärkt und meldet Ansprüche auf Rang eins bis drei an. Siehe da! Der TuS Wadersloh hält sich aktuell noch etwas bedeckt, gehört aber sicher auch zum Favoritenkreis. Fehlen jetzt nur noch die Überraschungskandidaten. Hier könnte der Blick gen Stromberg, Ennigerloh oder Walstedde gehen.