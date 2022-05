Der Klassiker geht in Walstedde wieder real auf die Strecke

Es geht wieder auf die Strecke. Endlich. Nach zwei Jahren vor dem Bildschirm wird es real, geht in Walstedde die 22. Auflage des Wälster Laufs über die Bühne. Das Streckenangebot lädt dazu ein, die Laufschuhe zu schnüren.

Am 21. Mai in Walstedde und Umgebung unterwegs: Die Teilnehmer des Wälster Laufs.

Lange dauert es nicht mehr, dann fällt schon der Startschuss für die 22. Auflage des „Wälster Laufs“. Nach zwei Jahren, in denen nur virtuelle Läufe stattfinden konnten, freut sich das Organisationsteam um Alina Knipping, Corinna Grünewald, Markus Fröchte und Simon Beckmann, nun darauf, am 21. Mai hoffentlich viele Sportlerinnen und Sportler persönlich begrüßen zu dürfen.

„Es wird Zeit, dass es endlich losgeht und wir unsere erste richtige Premiere durchführen können“, sind die vier jungen Erwachsenen, die im Jahr 2020 die Planung von Ralf Grünewald, Uwe Buchta und Werner Holm übernommen hatten, schon voller Vorfreude auf die traditionelle Laufveranstaltung, die wie sonst auch die Sportwoche von Fortuna Walstedde eröffnen wird.

Los geht es um 15.30 Uhr mit den Bambinis (Jahrgänge 2015 und jünger), die angeführt von der „Biene Maja“ eine Runde über den Rasenplatz drehen. Danach folgen ab 15.45 Uhr die Schülerläufe. Dabei machen die Mädchen (Jahrgänge 2011 bis 2014) über einen Kilometer den Anfang. Um 16 Uhr sind dann die Jungen (Jahrgänge 2011 bis 2014) über einen Kilometer dran, bevor um 16.15 Uhr der gemischte Zwei-Kilometer-Lauf (Jahrgänge 2007 bis 2010) startet.

Volkslauf startet und endet am Sportplatz

Weiter geht es um 17 Uhr mit dem beliebten Fünf-Kilometer-Volkslauf, der wie gewohnt am Walstedder Sportplatz beginnt und im Anschluss über verschiedene Straßen in der näheren Umgebung führt. Teilnehmen können daran nicht nur Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen, sondern auch Walkerinnen und Walker. Der Zieleinlauf befindet sich dann wieder am Ausgangspunkt.

Zehn-Kilometer-Distanz bildet den Abschluss

Zu guter Letzt wartet der Zehn-Kilometer-Lauf auf die Sportbegeisterten, der um 18 Uhr beginnt. Die Strecke führt – wie beim Fünf-Kilometer-Lauf – aus dem „Stadion“ heraus auf die Straße, um dann wieder am Fortuna-Sportplatz zu enden. Absolviert wird diese Runde dann zwei Mal.

Die drei schnellsten Läuferinnen und Läufer einer jeden Distanz dürfen sich am Ende über kleine Präsente, Pokale und Urkunden freuen. Zudem werden über fünf und zehn Kilometer wieder der „schnellste Wälster“ und die „schnellste Wälsterin“ gekürt. Prämiert werden ebenfalls der älteste Teilnehmer und die älteste Teilnehmerin. Auf die Bambinis wartet am Ende eine kühle Erfrischung.

Anmeldungen bis zum 18. Mai möglich

Anmelden kann sich jeder Interessierte noch bis zum 18. Mai unter my.raceresult.com/193557/. Schüler zahlen drei, Erwachsene sechs und Familien neun Euro. Nachmeldungen sind zudem am Veranstaltungstag vor Ort unter Aufpreis möglich.