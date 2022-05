Der Landau-Hattrick bei der SG Sendenhorst

Gerade gut einen Monat hat er es ausgehalten. Ohne Handball. Doch sechs Wochen nach seinem Ausstieg in Ahlen hat Uwe Landau das nächste Engagement angetreten. Ein ganz besonderes. Nicht nur, weil er schon zum dritten Mal in seiner Heimatstadt Sendenhorst Verantwortung übernimmt. Vor allen Dingen die Station des 63-Jährigen zuvor hatte Einfluss auf seine Entscheidung.

Der Neue ist ein alter Hase, ein alter Bekannter. Stadtbekannt, auch nach eigenem Bekunden handballverrückt. So sehr, dass Uwe Landau den Hattrick wagt und bei der SG Sendenhorst zum dritten Mal als Trainer anheuert. Am gestrigen Donnerstag versammelte er bereits die Mannschaft zum ersten Training um sich. Was diese Zeitung bereits am 5. Mai durchblicken ließ, ist Gewissheit. Der 63-Jährige tritt die Nachfolge von Thorsten Szymanski an. Vor der Übungseinheit wurden die Rahmenbedingungen fixiert.