Der SV Rinkerode und Kapitän Kiel sammeln gute Noten

Rinkerode

Die Zufriedenheit beim SV Rinkerode ist zweifelsfrei auszumachen - und berechtigt. Schließlich wurde die Aufholjagd des SVR in der Hinserie der A-Liga nur kurz unterbrochen. Und auch in einem anderen Wettbewerb sorgte das Team für Furore. Was natürlich auch Begehrlichkeiten weckt.

Von Matthias Kleineidam