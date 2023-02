Der Traum der SG Sendenhorst ist geplatzt

So schnell kann es gehen. Nach der zweiten Niederlage binnen kürzester Zeit ist bei den SG-Spielerinnen Ernüchterung eingekehrt. Auch Trainer Dieter Theis wirkte nach dem 0:3 gegen Lüdinghausen etwas ratlos.

Innerhalb von zwei Spieltagen ist er für die SG Sendenhorster geplatzt, der Traum von der Tabellenspitze in der Frauen-Verbandsliga. Nach der Niederlage am vorletzten Spieltag gegen TV Mesum reihte sich gegen den SCU Lüdinghausen II ein weiteres ungeplantes 0:3 (14:25, 11:25, 22:25) in die Statistik der Sendenhorsterinnen ein. Ein weiterer Ausfall.

„Trotz gutem Training in der Woche zuvor haben wir im Spiel nichts auf die Kette bekommen“, stellte Trainer Dieter Theis verzweifelt fest. „Meine Spielerinnen waren mit dem Kopf woanders, das ist jetzt die Aufgabe von uns Trainern, das zügig abzustellen und eine Lösung zu finden“, meinte er alarmiert. Die SG sah sich einem vitalen SCU gegenüber, der im Angriff konzentriert und effizient auftrat. Die Annahme kam damit zwar klar, die Mannschaft hatte aber plötzlich keine passenden Antworten darauf. Der eigene Angriff ging einfallslos oft über die Außenposition und war auch dort zu brav, nicht gefährlich genug. „Das konnten wir auch nicht wie sonst stoppen“, war Theis stutzig und besorgt zugleich.

Selbst die Einwechslung von Routinier und Co-Trainerin Kerstin Theis im Außenangriff brachte keine Abhilfe. Zu allem Übel zeigte sich das ansonsten so starke Spielelement des Aufschlags ebenfalls unzufriedenstellend schwach. Zwei deftige Satzniederlagen waren das Resultat. Zum dritten Satz hin wurde die SG-Sechs ordentlich umgestellt und die Situation besserte sich leicht, die SCU setzte ihren Siegeszug jedoch unbeirrt fort.

Gegner haben sich auf das Sendenhorster Spiel eingestellt

„Mittlerweile wissen unsere Gegner auch genau, was sie erwartet, in der Hinrunde war noch der Überraschungsmoment auf unserer Seite“, suchte Trainer Theis nach einer weiteren Erklärung. Die zuletzt anvisierte und auch zeitweise durch die SG besetzte Tabellenspitze muss somit wie auch jegliche Aufstiegsgedanken aus den Zielvorhaben der Mannschaft gestrichen werden. Das Theis-Team rutschte auf Platz Fünf ab und ist nun ganze sechs Punkte von Platz eins entfernt.

Ebenfalls ohne große Chance war die Damenreserve gegen den Tabellenzweiten SV Greven, die sich ebenfalls mit 0:3 (13:25, 14:25, 21:25) geschlagen geben musste. Die heftigen gegnerischen Aufschläge waren das spielentscheidende Element. „Die waren echt krass und haben uns auseinandergepflückt“, war Trainer Raphael Klaes beeindruckt.