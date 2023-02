Der Vorhelmer Klassiker meldet sich zurück

Das Warten hat ein Ende. Denn der Vorhelmer Straßenlauf feiert sein Comeback. Am Sonntag wartet rund um die Wibbelt-Kapelle die 31. Auflage. Dazu haben die Meldungen eine interessante Entwicklung genommen.

Peter Wiethaup erinnert sich noch genau an die schweren Stunden vor ziemlich genau drei Jahren: Wenige Tage bevor der Startschuss zum Vorhelmer Straßenlauf 2020 ertönen sollte, machte Deutschland im Zuge der aufkeimenden Corona-Pandemie die Schotten dicht. Und die Organisatoren des TuS Westfalia kamen den Behörden zuvor und sagten ihren Lauf schweren Herzens ab.

Seitdem gab es zwar die virtuelle Variante und im Vorjahr eine „Light-Version“, wie Wiethaup es nennt, doch das Original kehrt erst jetzt auf die Strecke in und um Vorhelm zurück.

Am kommenden Sonntag geht die 31. Auflage des Laufs rund um die Wibbeltkapelle über die Bühne – und zwar mit allem Drum und Dran. Und nachdem die Anmeldungen in den ersten Wochen noch etwas schleppend beim Orga-Team um Peter Wiethaup und Miriam Hermes eingetrudelt sind, haben die Zahlen in den vergangenen Tagen doch angezogen. Knapp 80 Läufer waren es Stand gestern – damit können die Ausrichter leben.

Viele Nachmeldungen werden am Veranstaltungstag erwartet

„Zumal die Vorhelmer sich immer erst am Veranstaltungstag anmelden“, kennt Westfalia-Vorsitzender Wiethaup seine Pappenheimer. Er und seine Mitstreiter rechnen jedenfalls mit gut und gerne 200 Läufern, die am Sonntag auf die Strecke gehen. „Aber ganz ehrlich, wir machen es dieses Jahr nicht an der Zahl fest“, steht die Rückkehr des Wibbeltlaufs im Fokus.

Um 10 Uhr geht es los

Um 10 Uhr machen die Kinder und Jugendlichen (Jahrgänge 2008 bis 2015) den Anfang über 2,14 Kilometer. Es folgen ab 10.30 Uhr die Jüngsten (ab Jg. 2016) beim Bambinilauf über 600 Meter. Der Startschuss für das Hauptrennen über zehn Kilometer ertönt um 11 Uhr. Titelverteidiger ist Jonas Barwinski, der 2019 im Dress von „Fit 2 Run“ Beckum in 34:28 Minuten zum Sieg geeilt war. Der Lauf über fünf Kilometer sowie das Walking beginnt um 12.30 Uhr.

Anmeldungen sind jetzt noch online und am Sonntag bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Der Lauf ist Bestandteil des Kreis-Beckum-Cups.