Derby der besonderen Art für die Damm-Brüder

Ahlen

Für Julian und Sebastian Damm wird das Drittliga-Duell gegen den TV Emsdetten am Samstag um 19 Uhr ein ganz besonderes Derby sein. Erstmals werden die beiden Brüder gemeinsam zu einem Heimspiel des HLZ Ahlener SG in die Friedrich-Ebert-Halle einlaufen. „Zusammen haben wir nur zu Hause im Garten gespielt“, erzählt Sebastian. Die Gastgeber gehen gegen den Titelfavoriten als Außenseiter in die Begegnung.

Von Harald Hübl