Die Gruppe B verspricht reichlich Spannung

Im kommenden Jahr feiert Fortuna Walstedde sein 70-jähriges Bestehen. Das hat der Club aus dem Lambertusdorf zum Anlass genommen, um sich als Ausrichter für die Hallenkreismeisterschaften der Frauen für die Teams aus den Kreisen Beckum und Gütersloh zu bewerben – und das mit Erfolg.

Im Rahmen des traditionellen Tannenbaumverkaufs am Sportplatz fand am Samstag die Auslosung zu dem Turnier statt. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Kreismeisterschaft ausrichten dürfen. Die Zuschauer dürfen viele spannende Begegnungen in der Dreingau-Halle in Drensteinfurt erwarten“, sagte Daniel Budde, Vorsitzender der Fußballabteilung von Fortuna.

Peter Wiethaup, Chef des Fußballkreises Beckum, betonte, dass die Verantwortlichen die Bewerbung der Fortunen gerne angenommen hätten.

Im Anschluss nahm Jörg Mannefeld, im FLVW-Kreis Beckum für den Frauen- und Mädchenfußball zuständig, mit den beiden Glücksfeen Viktoria Giesbrecht und Alina Gäsing, die bei den B-Juniorinnen von Germania Lette kicken, die Auslosung der Vorrunde vor.

In Gruppe A treffen der SC Wiedenbrück, SV Spexard, SC GW Varensell, SG Vellern-Sünninghausen und Fortuna Walstedde aufeinander. In Gruppe B treten der SuS Enniger, SV Oelde, SG Bokel, RW Ahlen und der Herzebrocker SV gegeneinander an. Ausgetragen wird die Kreismeisterschaft am 13. Januar ab 18 Uhr im Rahmen des Fortuna-Cups in der Dreingau-Halle in Drensteinfurt.