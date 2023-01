Die Richtung stimmt: RWA überzeugt

Zweifellos, das war ein Schritt in die richtige Richtung. RW Ahlen hat gestern das Testspiel gegen den Nord-Regionalligisten Bremer SV nach Rückstand noch mit 2:1 für sich entschieden. Vor allem offensiv hat sich das Team von Andreas Golombek im Vergleich zum 0:0 gegen Gütersloh vor einer Woche gesteigert. Ein Sonderlob des Trainers hat es für Torwart Elvin Kovac gegeben – und zwar trotz eines entscheidenden Patzers.

Fehler führt zu Rückstand

Nach einer halben Stunde vertändelte Elvin Kovac, Vertreter des verletzten Robin Brüseke, unnötig den Ball, was der Gast aus dem hohen Norden mit dem 0:1 bestrafte. Bereits zuvor hatte sich der 23-jährige Schlussmann einen ähnlichen Wackler erlaubt, der jedoch ohne Folgen blieb. Wer nun annahm, dass Kovac nach der Partie von seinem Chef angezählt wird, wurde vom RWA-Trainer eines Besseren belehrt. „Gut, dass er diesen Fehler jetzt macht. Das passiert ihm so schnell nicht wieder. Er weiß jetzt, dass er in solchen Situationen lieber den langen Ball spielen muss“, sagte Andreas Golombek. Und gab anschließend klar zu verstehen, dass Kovac sein absolutes Vertrauen genießt: „Wir wissen ja gar nicht, wann Robin zurückkommt. Er ist jetzt unsere Nummer eins und wenn er so weiter macht, bleibt er das auch“, stellte Ahlens Trainer klar. Auch Golombek hatte schließlich registriert, dass Elvin Kovac gegen Bremen bei einigen brenzligen Szenen auf dem Posten war.

Angriff legt an Intensität zu

Das rot-weiße Ziel, wieder zu Null zu spielen, war so jedenfalls bereits zur Pause verfehlt. Das änderte jedoch nichts am guten Gesamteindruck, den Ahlen an diesem stürmischen Sonntagnachmittag machte. Schon im ersten Durchgang zeigte RWA auch offensiv gute Ansätze, nach der Pause wurden die Angriffsbemühungen immer intensiver – und gefährlicher. Das 1:1 fiel nach 74 Minuten im Anschluss an eine Ecke: Erst versuchte es Kevin Kahlert, im Nachsetzen spitzelte Patrik Twardzik die Kugel zum Ausgleich ins Netz. Und jetzt wollte der Hausherr mehr. In der 83. Minute schloss Hakan Sezer einen starken Angriff gekonnt zur Führung ab. Davor und danach gab es noch weitere Chancen, unter anderem traf Christian Skoda nur den Pfosten (81.).

Dass es schließlich nur bei zwei Toren blieb, störte Golombek hinterher noch mehr als der unnötige Gegentreffer: „Wir müssen die Dinger machen, dann haben wir Ruhe.“ Noch bleibt genügend Zeit, um auch daran zu feilen.

RW Ahlen: Kovac – Reithmeir (46. Itter), Kahlert, Schlüsselburg, Zuhs (46. Sezer) – Klann, Twardzik – Tuma, Dej (46. Skoda), Bulut (44. Pihl) – Marzullo